小尺寸旗艦！Zenfone 10新機明開賣 華碩目標銷量雙位數增長

品牌大廠華碩（2357）延續智慧手機小尺寸旗艦策略，今（29）日晚上正式推出5G旗艦手機Zenfone 10，新機搭載高通Snapdragon 8 Gen2處理器，將於明（30）日中午在台開賣，隨著新機上市，華碩目標Zenfone 10相比上一代機種銷量雙位數增長。

華碩今日晚上舉行新機線上發表會，正式推出Zenfone 10，為輕巧5.9吋黃金握感機身。華碩共同執行長許先越表示，Zenfoen 9獲得全球多家媒體評為年度最佳輕巧手機。全新Zenfone 10將重新定義單手旗艦，注入更強大的效能與攝影力。

Zenfone 10具有六軸防手震Hybrid雲台2.0整合智慧防手震技術，透過三維度空間自動校正與陀螺儀偵測，動態調整畫面，行進間單手錄影，畫面穩定細膩、可視範圍更廣。

新機前鏡頭升級3,200萬畫素，全新RGBW感光元件輔以夜間模式，低光源下自拍成像立體明亮。全新便捷快拍功能只需雙擊音量鍵，不需解鎖、開啟相機等步驟，即時3連拍，精準紀錄精彩瞬間。AI圖像優化以AI辨識各種元素；超清晰變焦保留RAW檔最佳化照片細節，高倍率放大畫質清晰分明。

Zenfone 10採用高通Snapdragon 8 Gen2處理器，最高支援16 GB LPDDR5X記憶體、512GB UFS 4.0快閃記憶體，頂尖效能成就高速運算與低功耗。螢幕更新率最高144Hz ，遊戲畫面精彩流暢。

而ZenTouch 2.0觸控鍵、螢幕側邊欄2.0與雙擊/三擊背蓋，可自訂手勢與對應功能/APP，快速啟動常用工具/APP，單手切換操控自如。IP68防塵防水，戶外使用無負擔；Dirac頂級音效調校及Hi-Res認證的雙立體聲喇叭，音質細膩立體，享受沉浸式追劇樂趣。

此外，Zenfone 10具有生物基環保背蓋，對環境更友善，新色洲際綠充滿清新活力，另有日蝕紅、彗星白、隕石藍及午夜黑等多色選擇；4300 mAh續航電力滿足全天需求。

全新Zenfone 10 8GB/128GB機種建議售價19,990元；8GB/256GB機種建議售價21,990元；16GB/512GB機種建議售價26,990元；Zenfone 10將於6月30日中午12點，於全台華碩專賣店/ASUS Store/電商平台/ASUS授權通路全面開賣，7月3日五大電信上市。

Zenfone 10是華碩今年第二款智慧手機，今年4月華碩已推出新一代電競手機ROG Phone 7。華碩先前預估，今年智慧手機出貨量接近60萬支上下，與2022年表現相近。

華碩Zenfone 9相比Zenfone 8銷量增長15-20%，華碩說明，Zenfone藉由小尺寸旗艦的手機定位，在歐洲、美國及日本市場有成功吸引到其他品牌用戶。華碩看好Zenfone 10銷量，雖然今年手機市場仍處於艱難情況，但公司目標新機相比上一代機種銷量仍有雙位數增長。