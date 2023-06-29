快訊

賀！統一7-ELEVEN獅隊上半季封王 門市指定商品第2件5折

中職／勝騎士就是穩 猛獅隊史第16座季冠軍入袋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小尺寸旗艦！Zenfone 10新機明開賣 華碩目標銷量雙位數增長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩共同執行長許先越（中）發表5G旗艦手機Zenfone 10。華碩／提供
華碩共同執行長許先越（中）發表5G旗艦手機Zenfone 10。華碩／提供

品牌大廠華碩（2357）延續智慧手機小尺寸旗艦策略，今（29）日晚上正式推出5G旗艦手機Zenfone 10，新機搭載高通Snapdragon 8 Gen2處理器，將於明（30）日中午在台開賣，隨著新機上市，華碩目標Zenfone 10相比上一代機種銷量雙位數增長。

編輯推薦

華碩今日晚上舉行新機線上發表會，正式推出Zenfone 10，為輕巧5.9吋黃金握感機身。華碩共同執行長許先越表示，Zenfoen 9獲得全球多家媒體評為年度最佳輕巧手機。全新Zenfone 10將重新定義單手旗艦，注入更強大的效能與攝影力。

Zenfone 10具有六軸防手震Hybrid雲台2.0整合智慧防手震技術，透過三維度空間自動校正與陀螺儀偵測，動態調整畫面，行進間單手錄影，畫面穩定細膩、可視範圍更廣。

新機前鏡頭升級3,200萬畫素，全新RGBW感光元件輔以夜間模式，低光源下自拍成像立體明亮。全新便捷快拍功能只需雙擊音量鍵，不需解鎖、開啟相機等步驟，即時3連拍，精準紀錄精彩瞬間。AI圖像優化以AI辨識各種元素；超清晰變焦保留RAW檔最佳化照片細節，高倍率放大畫質清晰分明。

Zenfone 10採用高通Snapdragon 8 Gen2處理器，最高支援16 GB LPDDR5X記憶體、512GB UFS 4.0快閃記憶體，頂尖效能成就高速運算與低功耗。螢幕更新率最高144Hz ，遊戲畫面精彩流暢。

而ZenTouch 2.0觸控鍵、螢幕側邊欄2.0與雙擊/三擊背蓋，可自訂手勢與對應功能/APP，快速啟動常用工具/APP，單手切換操控自如。IP68防塵防水，戶外使用無負擔；Dirac頂級音效調校及Hi-Res認證的雙立體聲喇叭，音質細膩立體，享受沉浸式追劇樂趣。

此外，Zenfone 10具有生物基環保背蓋，對環境更友善，新色洲際綠充滿清新活力，另有日蝕紅、彗星白、隕石藍及午夜黑等多色選擇；4300 mAh續航電力滿足全天需求。

全新Zenfone 10 8GB/128GB機種建議售價19,990元；8GB/256GB機種建議售價21,990元；16GB/512GB機種建議售價26,990元；Zenfone 10將於6月30日中午12點，於全台華碩專賣店/ASUS Store/電商平台/ASUS授權通路全面開賣，7月3日五大電信上市。

Zenfone 10是華碩今年第二款智慧手機，今年4月華碩已推出新一代電競手機ROG Phone 7。華碩先前預估，今年智慧手機出貨量接近60萬支上下，與2022年表現相近。

華碩Zenfone 9相比Zenfone 8銷量增長15-20%，華碩說明，Zenfone藉由小尺寸旗艦的手機定位，在歐洲、美國及日本市場有成功吸引到其他品牌用戶。華碩看好Zenfone 10銷量，雖然今年手機市場仍處於艱難情況，但公司目標新機相比上一代機種銷量仍有雙位數增長。

許先越先前分析，Zenfone小尺寸旗艦手機的定位有抓到市場需求。相較於其他品牌手機，會將旗艦處理器運用在大螢幕手機，但其實有部分消費者就是希望手機尺寸不要太大，又有好的效能，Zenfone就是抓到這個市場特殊需求。

華碩Zenfone 10系列。華碩／提供
華碩Zenfone 10系列。華碩／提供

智慧手機 華碩 ZenFone

延伸閱讀

Zenfone 10「加量不加價」2萬有找！10特點一次看 全新六軸防手震、再秀ZenTouch 2.0單手觸控黑科技

日本交通卡「10年沒用」過期只能丟掉？ICOCA、Suica、PASMO實體卡1動作解套

「客人網路訂位當天取消」惹惱店家Po文公審 網掀戰：不就照你規則走嗎？

他跨國空運電腦慘收「驚喜包」 賠償金曝光網友傻眼：完全不相信物流會保護好

相關新聞

新進員工遭檢調查 群聯：涉違反其前東家營業秘密規定

記憶體控制晶片廠群聯今天公告，檢調單位針對一名員工進行調查，公司依法配合協助調查，並提供相關資訊及必要協助，對財務及營運...

高通新品劍指聯發科 智慧手機艱困市況誰先突圍？

晶片大廠高通27日宣布推出最新入門級5G手機晶片驍龍4 Gen 2，是該系列產品首度以4奈米製程打造，為下半年與聯發科之間的手機晶片戰火揭開序幕，而搭載該晶片的手機產品預計將於下半年推出。但是在智慧手機市況仍艱困的時刻，業者到底該如何突圍？

小尺寸旗艦！Zenfone 10新機明開賣 華碩目標銷量雙位數增長

品牌大廠華碩（2357）延續智慧手機小尺寸旗艦策略，今（29）日晚上正式推出5G旗艦手機Zenfone 10，新機搭載高...

實習季來了！SEMI半導體線上學習平台 提供半導體產業入門指南

暑假將至、進入新鮮人求職旺季，國際半導體產業協會（SEMI）推出SEMI University半導體線上學習平台，其中包...

台積帶動熊本熱 三三會林伯豐簽MOU：強化台日供應鏈

三三會今（29）日宣布，該會及台日商務交流協進會，與日本五個熊本經濟團體簽署合作意向書（MOU），強化台日供應鏈及經貿關...

加派台灣員工馳援美國亞利桑那新廠 台積電證實：正值「關鍵時刻」

台積電供應鏈透露，台積電正計畫下月從台灣加派數百位員工到美國亞利桑那州廠，加快建廠速度。台積電今日證實，亞利桑那州廠工程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦