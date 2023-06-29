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宏碁衝刺新事業 投資儲能系統開發公司

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）衝刺新事業及東南亞市場，今（29）日公告，董事會決議投資儲能系統開發公司—昊儒電業現金增資發行新股，主要是布局再生能源相關產業。此外，宏碁亦決議增資新加坡子公司4千萬新加坡幣（折合新台幣約9.18億元），一部分資金規劃將在當地購置不動產，其他則為充實營運資金。

宏碁董事會決議投資儲能系統開發公司昊儒電業現金增資發行新股。宏碁說明，將參與首次現金增資3億元，每股新台幣10元。宏碁未來視開發進度再行辦理現金增資。董事會授權在不超過總金額18.5億元範圍內參與本案後續現金增資認股。

對此，宏碁表示，主要是布局再生能源相關產業以落實本公司企業永續責任。

宏碁近年積極布局綠能相關事業，除了自身PC產品導入環保素材外，也嘗試直接投資綠能相關事業，宏碁去年底宣布，與太陽能暨能源管理廠商睿禾控股攜手取得「沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統BOT案」，合作成立特許公司「智禾金碳股份有限公司」。

智禾金碳負責規劃運營沙崙智慧能源管理系統BOT計畫，本案鄰近高鐵特定區，將建置太陽光電發電設備、儲能設備、智慧電網及能源管理中心，推動創能、儲能、節能及智慧系統整合之能源轉型，打造沙崙科學城虛擬電廠進行電力調度與負載管理，目標達成區內尖峰時段綠電滲透率100%。

此外，宏碁董事會今日亦決議增資新加坡子公司ACER TECHNOLOGY AND BUSINESS DEVELOPMENT PTE. LTD. （以下簡稱ATBD），交易總金額不超過新加坡幣40,000,000元（折合新台幣約9.18億元）。宏碁表示，主要是充實子公司之營運資金。

同時，宏碁擬透過持股100%之子公司購置不動產。宏碁說明，預計總交易金額達新台幣3億元以上之公告標準，最終成交金額基於保密規定待取得新加坡相關主管單位核准交易後再行公告。

宏碁指出，本次購置之不動產既為新加坡子公司現有業務營運之所需，也將作為宏碁集團發展新事業以及本集團子公司與關係企業拓展海外業務之所需，長期有助節省集團營運租金、推動各項業務之穩定發展，並發揮集團綜效。

宏碁 新台幣 增資

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