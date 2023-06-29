參加SEMICON China中國半導體展 持續扎根大陸市場

一年一度的SEMICON CHINA半導體展今（29）日於上海新國際博覽中心展開為期三天的展會，此次展會不僅為歷年來規模最大、也是應用最全面的一次，預期將吸引逾10萬人次參觀，據SEMI官方資料顯示，此次將集結上千個供應鏈展出最新技術，展位也創下新高，達1200個。

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴（6515）也由全球營運中心資深副總經理陳紹焜領軍參與此次盛會，展出包括各類測試座 （Test Socket）、溫控產品 （Thermal Control System） 及垂直探針卡 （VPC） 等全產品線及最新的半導體測試介面技術。

主辦單位SEMI表示，此次展覽主題包含永續（sustainability）、智慧製造（smart manufacturing）、車用（automotive）、創新（innovation）與人才（talent）等五大面向；包和IC設計、半導體製造、封裝測試與電子組裝等產業供應鏈共襄盛舉。

全球科技業大咖近期先後前往大陸參訪，包括晶圓代工、CPU、GPU、手機晶片等產業龍頭，中國大陸為全球科技業重要且無法取代的市場已經是大家的共識。

陳紹焜表示，隨著中國大陸積極投入發展半導體產業，IC設計及封測廠產業快速擴張，帶動整體測試介面需求，穎崴持續與在地重要IC設計公司合作除了在AI、HPC、Automatic芯片測試外，在 X86和ARM及其他不同架構的處理器和後段封測大廠成為策略合作夥伴，開發更多高階的產品，掌握測試介面需求的先機。

陳紹焜以穎崴去年及今年第1季營收報告說，穎崴來自大陸地區地客戶營業額約占整體營收的15%左右，除了北美地區外為重要營收來源， 隨著穎崴從晶圓到封裝後測試完整的產品線到位，將持續看好大陸地區未來的成長。