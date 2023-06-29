三三會、台日商務交流協進會與熊本五經濟團體簽署MOU

三三會今（29）日宣布，該會及台日商務交流協進會，與日本五個熊本經濟團體簽署合作意向書（MOU），強化台日供應鏈及經貿關係。三三會理事長林伯豐表示，這是三三會在疫情後第一次與日本經濟團體簽署MOU。

這五個熊本經濟團體包括熊本經濟同友會、熊本縣商工會議所連合會、熊本縣商工會連合會、熊本縣中小企業團體中央會、及熊本縣經營者協會等。

林伯豐表示，日本掌握半導體產業之上游關鍵性材料與零組件，並擁有大量研發成果及專利；而台灣則在高素質人力資源、生產製造，以及完整產業供應鏈網絡上具有優勢。

九州為日本矽島，半導體產業聚落與人才資源兼備，雙方富有合作潛力，2022年三三會會員台積電公司（2330）（TSMC）赴熊本縣設廠，為台日產業合作寫下里程碑，九州也為此建立半導體產業人才培育系統，熊本縣成為台灣半導體業者日本布局最佳選擇。

熊本經濟同友會會長笠原慶久表示，台灣的半導體廠商「TSMC 台積電」進駐日本熊本縣設廠為契機，不僅帶動相關上下游供應鏈，民生、商業活動也跟著隨之發展。「中華航空（2610）」、「星宇航空（2646）」也將於今年 9 月開通熊本－台北直飛航線，觀光必然會更加頻繁，未來台灣和熊本將有更多方面的交流，將藉由這次簽訂MOU來促進台灣與熊本縣間的商務合作，使得兩國的產業及貿易更加活絡。

田於笠原慶久目前也是日本肥後銀行的行長，28日肥後銀行台北代表人辦事處正式開幕，將成為台灣企業和熊本企業重要的溝通橋樑。

今天三三會及台日商務交流協進會與熊本縣最重要的五個經濟團體簽署 MOU，未來將持續深入技術研發及人才培育的合作，深化及強化台日供應鏈體系連結，加強台日經貿緊密關係，更為台日企業創造更多商機。

MOU合作備忘錄由林伯豐及笠原慶久代表簽署，現場觀禮有熊本縣商工勞動部部長三輪孝之、台日商務交流協進會副理事長黃振進、日本台灣交流協會副代表岡島洋之、台灣日本關係協會秘書長范振國，以及熊本經濟同友會重要幹部及熊本縣企業家等。