正值關鍵時刻 台積電回應派員馳援亞利桑那新廠

針對外電報導，台積電（2330）與供應商正規劃派員前往亞利桑那州支援新廠作業，台積電今（29）日表示，正在美國亞利桑那州興建將採用最先進半導體製程技術生產的晶圓廠，目前工程進入關鍵階段，正在處理最先進及精密的設備，需要有熟練的專業人員執行該廠區的特定工程，因此預期該公司及供應商夥伴將會調派具有豐富經驗的相關專業人員到亞利桑那州支援。

同時，台積電指出，前述人員數目前尚未確定，但人數有限。這些特定任務人員待在當地的時間也有限，不會影響目前當地的1.2萬名現場員工配置，也不會影響台積電在美國的招聘工作。

據了解，不計台積電亞利桑那新廠約1.2萬名現場人員，該公司陸續在不同建置階段，曾派過數百名人員前往支援。