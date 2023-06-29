開拓零碳綠色新商機 洛克威爾自動化攜手工研院簽署合作意向書

隨著歐盟碳邊境調整機制將於下半年啟動，各國政府陸續跟進制定經濟層面規範，然根據《2023 臺灣暨亞洲永續報告現況與趨勢》報告顯示，2022 年仍有近八成台灣企業尚未啟動碳足跡盤查，對於以出口為導向的台灣產業恐將造成衝擊。為突破此困境，全球工業自動化和資訊企業龍頭洛克威爾自動化與工業技術研究院今（29）日宣布簽署《淨零排放價值鏈創新服務與技術》合作意向書，共同提升企業數位化程度與永續進程，推動台灣製造業邁向新世代工業。

雙方於本次合作意向書中達成三項共識，內容包含：

● 發展前瞻技術：永續發展需借重數位工具及 IT/OT 軟硬整合提升管理效率，而無碼或低碼為建立標準化資料中樞之關鍵，釋放異質資料整理、報表製作與數據解釋之資源，進而投入減碳策略的產生與執行。

● 商業化應用交流：協助企業解決方案整合智慧製造、AI、資安等技術，並發揮本土技術創新能量加速商業化，瞄準全球淨零轉型商機。

● 導入顧問服務：培育企業內部數位技術與永續轉型人才，並深化國際交流，提升轉型實務執行效率。

工研院資深副協理蘇孟宗表示：「工研院長期調查在地產業永續轉型困境，致力推動智慧化致能技術做為低碳發展基礎，在 2030 技術策略與藍圖中更將永續環境應用作為重點研發方向。很高興此次能與洛克威爾自動化於永續發展目標上達成共識，創建臺灣工業轉型的基礎，進一步推動高值化綠色發展。」

洛克威爾自動化大中華區總裁石安也指出：「企業數位化程度與永續轉型進程高度關聯，掌握完善的數位工具和人才資源為長期競爭關鍵。洛克威爾自動化擁有全球豐富的工業轉型方案與輔導經驗，透過此次合作將國際資源帶進臺灣，攜手工研院的深厚在地洞察，共同推動永續與數位雙軸發展，將臺灣產業接軌國際標準。」

洛克威爾自動化未來也將持續藉由落實基礎建設建置、內部轉型、導入外部資源與實行減碳四大步驟協助企業永續轉型，帶動財務、技術及組織層面達到淨零目標。