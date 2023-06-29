中保科技集團捐贈100套AED 挺偏鄉派出所

中興保全科技（9917）集團今( 29）日宣布捐贈100套AED（自動體外心臟電擊去顫器），協助設置醫療資源較匱乏的偏鄉縣市派出所，藉此抛磚引玉，希望邀請台灣企業一起動員募捐AED守護偏鄉社區緊急救命網，讓每一個公共場所都成為安全安心的守護區。

警政署警政委員鐘國文表示，目前全台有1496個派出所，但仍有989個派出所沒有AED，缺口率高達六成，非常感謝中興保全科技集團率先捐贈一百套AED設備，將急救的拼圖拼起來，與警察同仁一起守護社區。

中興保全科技董事長林建涵表示，中保科技集團長期重視第一線員警辛勞，最明白警察們服務民眾24小時從不停歇、且經常面臨緊急狀況，搶救人命更是分秒必爭，為了避免增加警察機關AED管理負擔，以及設置管理妥善性，因此結合集團關係企業資源捐贈100套AED設置於偏鄉派出所，希望偕同警察機關24小時共同守護員警及民眾生命安全，對警員來說，只要配合AED上的圖示步驟，搭配機器發出的語音指示，進行急救，就有機會在黃金4分鐘內挽救一條寶貴的生命。

立偉電子總經理洪培修表示，捐贈100套組中並同時提供「智慧連線管理系統」，這是一套可以幫助派出所24小時偵測的設備，掌握AED是否被取出、主機是否故障，透過訊號回傳，達到全時監控設備管理。

洪培修分析，民眾或是警員可以看到AED箱體上張貼「神探QRcode」，拿起手機掃瞄就能獲知貼片、電池效期等資訊，透過智慧系統管理AED，確保AED設備的完好無缺，才能在關鍵時刻救人一命。