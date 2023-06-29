何壽川卸任元太董事、轉任最高顧問 曾推「紙的革命」催生電子紙事業

元太（8069）科技創辦人何壽川，在今年的董事改選中，卸任董事職務，轉任元太科技最高顧問。元太董事會通過決議，委任何壽川為元太科技最高顧問，同時以專家顧問列席永續委員會指導。

具前瞻性遠見的永豐餘（1907）集團大家長何壽川，30多年前即洞見紙張數位轉型的機會，著手創立元太科技，在產業循環更迭中，帶領元技篳路藍縷走過高潮低谷，茁壯發展至今達30個年頭。

元太表示，何壽川企業經營管理經驗豐厚，擔任元太董事期間對公司經營管理指導建言。他亦是循環經濟及再生能源專家，指導元太的永續發展策略使公司在永續實踐上能接連獲得各界肯定。因此，董事會通過決議委任何壽川為元太科技最高顧問，同時亦以專家顧問列席永續委員會指導。

台灣紙業產量曾一年高達480萬噸，隨後因科技進展而使紙業面臨瓶頸，為了突破，何壽川提出了一個大膽的想法：「要做紙的革命」，他跨足數位化，成為台灣首家以三大自己的專利投資TFT-LCD設廠。

在何壽川主導下，元太科技於1992年創立，是當時台灣第一家TFT-LCD公司。但他很快就發現TFT-LCD非常耗能，這與他長期思考的永續共生理念顯然是相悖的方向，於是何壽川更積極尋找具有永續節能特性的技術。

1997年，何壽川先生看到麻省理工學院多媒體實驗室開發出電子紙技術，他認為電子紙Bi-stable雙穩態特性，是最節能的顯示器，兼具減碳、護眼，可能為未來顯示器所趨，因此與MIT開始合作。而MIT電子紙技術衍生的新創公司E Ink，成為他實現造紙行業永續節能的關鍵拼圖。

2009年元太科技併購美國E Ink，成為全球首家同時整合電子紙上下游的廠商。何壽川更併購達意科技，整合達意科技（SiPix）旗下「微杯（Microcup）」 技術與專利，將電子紙的微杯與微膠囊（Microcapsules）技術融合，並廣納SiPix旗下的科學家與研發人員加入元太科技，讓元太科技引領電子紙技術研發，與全面性整合技術與布局相關專利，展現永豐餘集團早期布局的策略及前瞻眼光。

2015年起，元太積極建構電子紙產業與生態圈，不僅專注於電子紙技術研發與產品應用的業務開拓，更是從各個不同應用與生態圈規模拓展切入，從供應鏈、客戶與終端使用者等整體產業鏈，開發適合低碳、護眼的電子紙的產品，推動各類型電子紙產品應用的普及與成長。

何壽川相信電子紙是數位轉型的最佳顯示方案，因此元太2016年全面停止TFT-LCD業務，聚焦專攻電子紙研發製造及業務推廣。同年，推出先進彩色電子紙技術（ACeP），並獲得獲美國國際資訊平面顯示學會（SID） 頒發「2016年度最佳顯示獎（Best in Show）」。這不僅是對紙業本業的破壞式創新，也造就元太第一次重要的策略轉型，成為專業的電子紙公司。

電子紙的護眼、低碳、低耗能等特性為AIoT與永續發展趨勢的最佳顯示器。綠色AIoT應用是未來重要的發展方向，電子紙在綠色AIoT中的角色是永續型的人機介面，協助終端應用場域加速達成Net Zero的永續目標。技術的發展方向除了彩色、更省電以外，元太也從設計源頭就導入ESG，不管是技術發展、產品設計、生產製造、應用都以ESG為最高原則進行，深化ESG與環境永續理念，元太也承諾於2030年使用100%再生能源落實RE100；並於2040年實踐淨零碳排的目標。