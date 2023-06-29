月線再失守 台股小漲6點收16,942點 台積電跌1元收573元

遇季底賣壓，台股今（29）日月線失守進入第3日，收盤上漲6.67點，收盤指數16,942.3點，成交量2,684.18億元；盤中一度站上月線與萬七，可惜並未保持。台積電（2330）收盤下跌1元，收盤價573元。華南投顧董事長儲祥生表示，由於外資已經開始轉賣，所以台股可能會再整理一段時間，目前盤面主要是小型股在漲，代表大盤目前沒有主軸族群，拉稍微長線來看的話，可以稍微關注生技、蘋果概念股、以及在相對低檔的股票，下半年可能會有表現機會。

儲祥生說，上半年AI相關、觀光、重電、軍工等漲勢拉大的股票，股價上的吸引力已經變小，下半年再大漲的空間有限，接下來投資布局可以關注 上半年漲是相對落後的族群，例如蘋果概念股、生技、自行車，電子族群可以關注PC、NB族群，因為此類族群從2020年下半年起來之後，到現在已快3年多了，也許今年下半年到明年也許會有機會又一股換機潮，可以稍微關注。

今日盤面維持十千金，強勢的有：力旺、世芯-KY、創意、緯穎、祥碩

高於500元以上的高價股中，強勢的有：和泰車、AES-KY、穎崴、寶雅、東哥遊艇、材料-KY、弘塑

今日成交量大的強勢股：緯創、華邦電、仲琦、如興、耀勝、華星光、仁寶、彩晶、智原、中磊

今日成交量大卻走跌者：長榮航、華航、華新、聯電、鴻海、陽明、宇智、台耀、神基、日月光投控

今日成交金額大且走高者：緯創、智原、美時、創意、世芯-KY、華星光、材料-KY、耀勝、技嘉、廣達

今日成交金額大卻走勢疲軟者：長榮航、鴻海、聯電、華新、日月光投控、華新、台耀、十銓、神基、大宇資