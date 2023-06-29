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力旺開盤上攻2110元 強勢上演秒填息

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（29）日開高走低，盤中一度重回萬七關卡，可惜隨後漲幅收斂，矽智財(IP)廠力旺（3529）今除息，預計7月21日發放股息，每股配發現金股利20.5元，開盤以2110元開出，強勢上演秒填息，股價還一度拉升至2230元，盤中漲幅逾3%。

力旺董事長徐清祥表示，上半年晶圓代工廠產能利用率低，導致權利金收入受到影響，但對於下半年及未來的營運成長仍相當看好；徐清祥提到，今年會由安全相關授權案，帶動授權金收入向上攀升，且過去累積許多新產品設計定案，隨著客戶新產品陸續進入量產階段，同樣會帶動權利金收入持續成長。

且力旺近日宣布，安全強化型一次可編程(OTP)矽智財NeoFuse已於台積電N5製程完成可靠度驗證，NeoFuse OTP整合了物理不可複製功能(PUF)，加強抵禦資料外洩與晶片偽造等風險並且在台積電N5A製程上的汽車應用OTP解決方案也預期將在2023年完成設計定案。

台積電 力旺 晶圓代工廠

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