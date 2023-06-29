力旺開盤上攻2110元 強勢上演秒填息
台股今（29）日開高走低，盤中一度重回萬七關卡，可惜隨後漲幅收斂，矽智財(IP)廠力旺（3529）今除息，預計7月21日發放股息，每股配發現金股利20.5元，開盤以2110元開出，強勢上演秒填息，股價還一度拉升至2230元，盤中漲幅逾3%。
力旺董事長徐清祥表示，上半年晶圓代工廠產能利用率低，導致權利金收入受到影響，但對於下半年及未來的營運成長仍相當看好；徐清祥提到，今年會由安全相關授權案，帶動授權金收入向上攀升，且過去累積許多新產品設計定案，隨著客戶新產品陸續進入量產階段，同樣會帶動權利金收入持續成長。
且力旺近日宣布，安全強化型一次可編程(OTP)矽智財NeoFuse已於台積電N5製程完成可靠度驗證，NeoFuse OTP整合了物理不可複製功能(PUF)，加強抵禦資料外洩與晶片偽造等風險並且在台積電N5A製程上的汽車應用OTP解決方案也預期將在2023年完成設計定案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言