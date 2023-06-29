力旺開盤上攻2110元 強勢上演秒填息

因應電動車、智慧電網及新能源發展，功率元件設計由8吋矽晶圓轉向12吋，全球前三大重摻矽晶圓廠合晶科技，決定趁產業調整時出手，提出未來5到7年轉型大投資計畫。其中，將在中科二林基地設立年產20萬片以上的12吋矽晶圓廠，預定8月動土，投資總額超過250億元。五年前合晶是在大陸河南設廠，為何這次選在台灣？

2023-06-29 07:00