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他問科技業最狂加班釣出一群「公司地縛靈」 網傻眼：台灣人瘋了嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇詢問「科技業最狂加班紀錄」，想不到釣出一群被工作綁住的「公司地縛靈」。示意圖／ingimage
一名網友好奇詢問「科技業最狂加班紀錄」，想不到釣出一群被工作綁住的「公司地縛靈」。示意圖／ingimage

科技業可說是支撐台灣經濟的重要命脈，但勞碌的輪班型態不僅讓科技業員工被戲稱「輪班星人」，頻繁加班的生活更令許多人吃不消。一名網友好奇科技業「最狂加班紀錄」，想不到釣出一群幾乎被公司綁住的地縛靈，鄉民看到慘不忍睹的生活驚呼「加班並不正常，台灣人民是瘋了嗎？」

一名網友在PTT「大家最狂加班到幾點，過上班時間後開始算」為題發文，他表示曾在跨年夜加班到凌晨一點半，下班回家還碰上塞車，讓他好奇除了「輪班星人」，科技業同行們最晚加班到幾點？

問題拋出後吸引眾多網友回覆，「7點半上班、隔天早上8點半下班，中間去健身房洗頭一次，避免被HR抓到」、「72小時，其中抽空睡4小時、洗一次澡」、「研究所都已經習慣睡lab了，上班習慣睡公司根本還好」、「系統上線爆掉，2天睡不到3小時，差點升天」、「最狂出差美國時36小時沒睡，白天去實驗室，晚上被要求跟台灣開會跟解bug，回去後就離職了」、「我新人的時候，連續睡辦公室3天啊」。

眾多血汗紀錄曝光後，有人大嘆不值得，「加班並不正常，台灣人民是瘋了嗎」、「不要再玩比爛大會了，加班就是工作份量、分配效率低落導致」、「好奇這麼拚到底為了什麼？年薪很多嗎」、「賺這些加班費記得拿去買健康食品，遲早身體壞掉」、「好恐怖，要有健康才有人生啊你各位，不然只是賺錢給別人花。譴責台灣的奴工制度」。

科技業 加班 PTT 台灣

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