宏達電攜手日企 搶攻日本住宅智慧管理商機

宏達電HTC（2498）今（28）日宣布參加2023年日本通信技術盛會「COMNEXT 次世代通信技術展」，HTC旗下5G專網團隊G REIGNS於展覽期間（6月28日至6月30日）大秀台灣5G網通實力，展示最新移動式5G行動專網標準產品－REIGN CORE S2，並與日本世代物業管理公司（Generations Asset Management Ltd.）於展會期間共同簽署合作備忘錄，雙方將攜手進軍日本大樓住宅智慧化管理市場。

經濟部工業局與日台交流協會協助推動台日產業合作，首先由HTC G REIGNS及日本世代物業管理公司簽署合作備忘錄。雙方將一同打造5G智慧住宅解決方案，透過佈建住戶專用的5G專網，不僅能提供高安全性、舒適且人性化的智慧物聯網居家環境，更可以利用5G專網結合AI影像辨識技術實現智慧保全，實時監測並追蹤進出大樓的可疑人士、潛在的災害源如異常熱源，以及掌握水電、瓦斯等的使用狀況。此外，還可透過大數據分析進行節能或使用異常監控，提供更有效和安全的物業管理服務。

除此之外，HTC G REIGNS和日本世代物業管理公司另計畫合作推出虛擬實境看屋服務。藉由5G VR的高頻寬、低延遲特性，提供賞屋或租屋客人享有沉浸式VR看屋體驗服務。未來無需舟車勞頓至現場即可猶如真實置身於房屋空間內，感受建設公司所提供的獨特空間氛圍與設計感，亦可協助租屋消費者進行遠端看屋體驗，協助其快速且有效率地完成房屋物件篩選。此創新的VR看屋體驗能為消費者和物業公司節省交通往返時間與成本，開啟5G VR看屋應用新商機。