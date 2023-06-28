KPMG《生成式AI模型及商業應用》報告 提醒內外部風險

KPMG於今(28)日發布《生成式AI模型及商業應用》報告，歸納出生成式AI（Generative AI）的應用領域及企業應思考的風險與挑戰。

KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業主持會計師連淑凌指出，生成式AI有潛力以前所未有的速度和效率，透過自動化和執行特定任務為企業達成商務轉型目標；此外，當人類的專業知識結合獨創性，充分瞭解並融合運用這些程式後，AI的效益將愈加顯明，企業該如何面對人機共事的新時代，是2023年企業最關注的議題。

生成式AI應用大致可以分為內容編寫生成工具、資訊擷取器、智慧聊天機器人、語言翻譯及代碼生成器五類，根據報告統整潛在七個應用領域涵蓋如下：

Ÿ 資訊科技營運領域：可運用在以大型語言模型（LLM）為基礎的管理系統上，從各種數據來源匯集資訊。透過自助式IT支援，以對話式AI聊天機器人生成相關引導，協助員工解決IT系統錯誤問題；此外，AI可以生成編碼或檢測編碼，將代碼轉換為另一組函數，並測試代碼以確保完成工作。 Ÿ 審計/合規領域：自動化審計審查 可透過提問之格式自動針對所提供的實際數據進行審計審查。透過系統評估審計業務獨立性，幫助簡化審核獨立性的流程。 Ÿ 人力資源領域：審核求職者背景，根據職務說明與所需職能相關數據，訓練生成式AI幫助識別合適的職位候選人；設置能以人性化方式分享知識又能解決 HR 相關問題諮詢的聊天機器人。 Ÿ 企業運營領域：AI可以協助永續ESG報告編撰，情境化相關數據並支援報告運作，包含使用通俗易懂的語言陳述ESG相關舉措。此外，也可統籌虛擬活動管理，透過草擬邀請函、安排會議時間及回答與會者的問題等方式進行。AI也支援業務流程簡化，從草擬電子郵件和準備提案到進行競爭者分析與研究，確保組織對行業市場環境的認識。 Ÿ 財務/行政營運流程領域：透過大量數據分類並驗證付款流程，協助企業讓納稅資訊透明化。起草合約與審查合約條款，並標註潛在的利益衝突條款，以加速合約流程進度。 Ÿ 法律和公司治理領域：為投資提出個人化的獨立性建議，協助企業透過聊天機器人回答針對獨立性相關的問題，並且以個人化的方式提供回應。顯示法律引用條文和提供來源連結，搜索相關的法律引用和案例，協助識別可信賴的資料。 Ÿ 行銷應用領域：透過簡化宣傳用語，以更容易翻譯的詞語在多種語言中進行翻譯和傳播，有效提高宣傳效果；運用AI模型分享當地語言數據資料，協助大規模行銷宣傳運作，推展全球性活動在地化。精煉複雜信息，例如學習財務盡職調查等基礎知識，消化和建構內容以幫助開展強而有力的行銷活動。

KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業主持人李威陞指出，企業必須有系統的建立一套內部控制流程，才能以負責任、安全且信任的方式使用生成式AI模型，並透過各類模型幫助企業簡化作業流程，以節省繁雜的行政程序，使員工能承擔其他更高價值的任務。

KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業協同主持會計師鄭安志提醒，近年來生成式人AI技術不斷發展，帶來了多元應用與商機，但也引發了相應的風險和挑戰。企業採用生成式AI應用前，需建立健全的AI使用方案，未來的生成式AI應用模式精彩可期，將不斷推動科技發展和人類進步，為社會創造價值。