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談台積電張忠謀 童子賢：半導體是台灣奇蹟及台灣之光

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）創辦人張忠謀下個月即將邁入92歲，對此，和碩（4938）董事長童子賢今（28）日指出，在新冠疫情前後全世界都看到台灣半導體產業亮眼的表現，「這是真正的台灣奇蹟及台灣之光！」

童子賢今日出席《今周刊》台灣大未來國際高峰會，以「AI x loT翻轉產業新趨勢」為題演講，會前接受媒體提問，針對張忠謀即將邁入92歲，對其發表評論看法。

對此，童子賢表示，在疫情前後全世界都看到台灣半導體產業亮眼的表現，「這是真正的台灣奇蹟及台灣之光！」恭喜張忠謀的92歲誕辰。

話鋒一轉，童子賢說，其實像張忠謀或前台積電研發副總、現清華大學半導體研究學院院長林本堅，他們兩位台積電重要人物給我們的啟發是，他們都不是在台灣出生，都是所謂的外來人才。

童子賢表示，張忠謀到50幾歲才回台接掌工研院，林本堅則是僑生，從東南亞來台念書後，之後出國20幾年，一直到50幾歲從IBM半導體部門退休，才又回到台灣。

童子賢指出，林本堅在台積電任職期間，短短幾年內發明了讓台積電跟艾司摩爾（ASML）有了一個很好合作關係的浸潤式微影技術，這也是台積電現在能遙遙領先的關鍵因素，這告訴我們，不管人才或技術的發展都需要一個開闊的心胸，跟一個包容的產業環境，來吸納人才跟技術。

台積電 童子賢 張忠謀

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