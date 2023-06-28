網家上半年去化庫存狀況仍明顯 看好下半年開學季、雙11商機

網路家庭（8044）上半年1-5月營收仍呈衰退，網路家庭董事長詹宏志坦言「上半年大家都是苦的」，主要是主力的3C產品還在去化庫存，不好做。他指出，現在都說下半年會改善，他也認同，但速度還要再觀察。網路家庭總經理張瑜珊則表示，今年還是對3C產品積極準備，下半年排了很多活動，看好開學季返校商機和雙11。

詹宏志坦言，過去半年以來營收下滑，主要還是受到3C業務不佳的影響，想要轉到百貨和生活用品部分，「新東西都要費力氣」，他坦言工作方法和人才都到了，但營收成長還要等一下，上半年在百貨業務上有努力和進步，但3C仍是主要業務來源，流量少就會影響營收。張瑜珊表示，上半年網路家庭加強百貨和生活商品，但營收仍難補上3C業務流失的缺口。不過網家已經調整好資源，對暑假後的返校潮、雙11仍有信心。