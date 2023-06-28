OVO發表「推推閨蜜機」 首創續航8小時可移動智慧電視

網電視裝置領導品牌OVO，近日再創電視新物種，發表首款續航8小時、免組裝可移動智慧電視「推推閨蜜機」TT1。一款可以推來推去、轉來轉去、前傾後仰、高高低低的 27 吋智慧顯示器，躺平追劇、做菜、泡澡、健身、學習、演奏、遊戲、商務、看直播，通通沒問題。擁有開放自由安裝 APP，首創續航8小時、免組裝即開即用等眾多特色。

繼小霸王後再推電視新物種 躺平追劇、做菜、泡澡 無線大螢幕推著走

隨著追劇已經成為生活的一部分，滿足人們多樣化追劇需求的產品也孕育而生，除了當紅的智慧投影機之外，新型態的可移動電視也漸漸開始流行起來，讓認為手機平板螢幕太小、躺著看還要用手拿、不想在固定地方看，以及牆上沒有合適投影空間的消費者，有了一個簡單優雅的大螢幕新選擇。

OVO 近年積極投入智慧電視研發推廣，繼量子點 T 系列、廣色域 TA 系列，以及首創自帶聲霸小尺寸電視的小霸王 ST 系列後，發表首款可移動電視 TT1 「推推閨蜜機」。27吋FHD高畫質，底座附萬向滾輪，螢幕可旋轉180⁰，躺平追劇、做菜、泡澡、健身、學習、演奏、遊戲、商務、看直播，多場景適用。螢幕可傾斜45⁰、升降20公分，輕鬆配合各種使用需求調整最佳視角。

首款續航8小時、免組裝可移動電視 兩大痛點一次解決

「推推閨蜜機」是市面上首款可續航 8 小時的可移動電視，電池容量高達市售其他機種 3 倍！同時也是唯一免組裝設計，女生也可輕鬆入手不求人，一次解決可移動電視續航力不足、組裝困難等兩大痛點。待機充電只需 3 小時即可充滿，並透過精心設計，妥善利用電池進行配重，不易傾倒，產品重量甚至比市售其他機種還輕。

產品內建豐富影音內容，附藍牙語音遙控器，支援語音搜尋。獨家開機就有免費第四台頻道可以看，支援 OVO 應用商店、Aptoide TV 與 Google Play 三大應用程式商店，還可透過 USB 自由安裝各式Android APP。內建新一代智慧節能功能，包含關螢幕聽音樂、長時間未操作自動關機、定時關機等。還有筆電手機投影、精準校色、大瓦數雙聲道震撼音效，以及低藍光不閃爍等貼心功能。