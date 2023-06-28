網家董事長詹宏志看酷澎：要做用戶可靠的夥伴有待觀察

本土電商市場競爭激烈，南韓最大電商酷澎也以優勢價格切入台灣市場。網路家庭（8044）董事長詹宏志今天表示，確實看出酷澎快速獲得客戶、為台灣用戶所認識，但酷澎能不能是未來可靠的夥伴，價格補貼是否能持續，還要觀察。

網路家庭今天舉行股東會，詹宏志表示，希望可以做「用戶日常生活可靠的夥伴」，對於酷澎跨境競爭，他觀察，酷澎在本土用了有吸引力的價格獲客，讓消費者馬上認識了這個品牌；第二是酷澎以韓國產品做背景，做類似網家旗下比比昂的跨境代購業務，他坦言酷澎有本土優勢，比比比昂做得還更好，例如比比昂要接單後才採購，但酷澎在南韓就是大電商，產品已經ready，服務上更快，「相當不錯」。

不過詹宏志也覺得酷澎的服務，要再觀察一陣子，首先是就酷澎在本土可以銷售的優惠價格商品，範圍很小，例如酷澎就沒有銷售3C，主要是食品和日用品，但「能不能是可靠的好夥伴」要再觀察，因為酷澎的優惠價格也是藏著補貼，很難持續，會讓供貨商不安。

第二是酷澎是國際跨境電商，韓國商品有特色，但集中在幾個項目，包括化妝品、食品、用品，在用戶日常生活一開始很有趣，但能不能持續買則要考慮。他說，已經看到酷澎這段期間的努力和表現，網家也會持續關注競爭對手。