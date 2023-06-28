快訊

防候選人「腳踏兩條船」 律師分析限制「帶職參選」有這些做法

范瑋琪曾嫌舌吻噁 認與陳建州少激情「我蠻虧欠他」

MLB／超狂二刀流！大谷翔平10K+雙響砲奪第7勝 續居雙冠王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網家董事長詹宏志看酷澎：要做用戶可靠的夥伴有待觀察

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
商集團PChome網路家庭28日舉行股東常會，董事長詹宏志（站立者）表示，近幾年競爭局勢變了，網家需要做更有承諾的投資，包括建造規模龐大的全自動化倉儲。中央社
商集團PChome網路家庭28日舉行股東常會，董事長詹宏志（站立者）表示，近幾年競爭局勢變了，網家需要做更有承諾的投資，包括建造規模龐大的全自動化倉儲。中央社

本土電商市場競爭激烈，南韓最大電商酷澎也以優勢價格切入台灣市場。網路家庭（8044）董事長詹宏志今天表示，確實看出酷澎快速獲得客戶、為台灣用戶所認識，但酷澎能不能是未來可靠的夥伴，價格補貼是否能持續，還要觀察。

網路家庭今天舉行股東會，詹宏志表示，希望可以做「用戶日常生活可靠的夥伴」，對於酷澎跨境競爭，他觀察，酷澎在本土用了有吸引力的價格獲客，讓消費者馬上認識了這個品牌；第二是酷澎以韓國產品做背景，做類似網家旗下比比昂的跨境代購業務，他坦言酷澎有本土優勢，比比比昂做得還更好，例如比比昂要接單後才採購，但酷澎在南韓就是大電商，產品已經ready，服務上更快，「相當不錯」。

不過詹宏志也覺得酷澎的服務，要再觀察一陣子，首先是就酷澎在本土可以銷售的優惠價格商品，範圍很小，例如酷澎就沒有銷售3C，主要是食品和日用品，但「能不能是可靠的好夥伴」要再觀察，因為酷澎的優惠價格也是藏著補貼，很難持續，會讓供貨商不安。

第二是酷澎是國際跨境電商，韓國商品有特色，但集中在幾個項目，包括化妝品、食品、用品，在用戶日常生活一開始很有趣，但能不能持續買則要考慮。他說，已經看到酷澎這段期間的努力和表現，網家也會持續關注競爭對手。

跨境電商 詹宏志 網路家庭

延伸閱讀

重被納入日本貿易白名單 南韓讚雙邊恢復信賴基礎

緊報名！電商專家來相助 高齡者也能創業

日韓關係回溫！日本政府通過 南韓7月重回貿易優惠「白色名單」

日通產省大臣：南韓將重返日本貿易特殊待遇「白名單」

相關新聞

M31發表最新12奈米Digital PLL IP 物聯網時脈技術大躍進

全球矽智財供應商－円星科技 (M31，6643)近日宣布12奈米Digital PLL IP已完成晶片驗證，具備量產動能...

研華加入 RE100 宣示2040年全面使用再生電力

工業電腦龍頭研華（2395）今（28）日正式成為RE100會員，承諾2030年於研華台灣、研華昆山使用再生能源達50%、...

AWS 舉辦企業專屬 DeepRacer 自動駕駛賽車訓練營

Amazon Web Services（AWS）舉辦企業客戶和合作夥伴專屬的「AWS DeepRacer自動駕駛賽車訓練...

網家上半年去化庫存狀況仍明顯 看好下半年開學季、雙11商機

網路家庭（8044）上半年1-5月營收仍呈衰退，網路家庭董事長詹宏志坦言「上半年大家都是苦的」，主要是主力的3C產品還在...

OVO發表「推推閨蜜機」 首創續航8小時可移動智慧電視

網電視裝置領導品牌OVO，近日再創電視新物種，發表首款續航8小時、免組裝可移動智慧電視「推推閨蜜機」TT1。一款可以推來...

網家董事長詹宏志看酷澎：要做用戶可靠的夥伴有待觀察

本土電商市場競爭激烈，南韓最大電商酷澎也以優勢價格切入台灣市場。網路家庭（8044）董事長詹宏志今天表示，確實看出酷澎快...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦