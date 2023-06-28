網家董座詹宏志肯定執行長張瑜珊 未來要合併媽咪愛

網路家庭（8044）董事長詹宏志去年找新創「媽咪愛」電商平台創辦人張瑜珊來擔任網路家庭集團執行長暨總經理，並以現金2.26億元策略投資取得其開曼控股公司（KY）4成股權。詹宏志今日在股東會表示，未來網路家庭發展將以張瑜珊為中心，為了不希望她分神經營其他公司，當初有默契，未來要合併媽咪愛。

張瑜珊今天表示，目前每周末仍與營運主管開會討論媽咪愛業務，但主要以經營網路家庭為主。詹宏志則表示，其他轉投資公司可以部分持股，但在一個以經營者為核心的公司，不適合有其他事物讓她分心，為了避免利益衝突，因此未來考慮合併媽咪愛。他坦言想以換股方式合併，但是現在網路家庭股價不好，仍希望等股價回升後比較好進行換股合併。

不過張瑜珊表示，經營媽咪愛「一直以來都獲利」，則被股東打臉，指出今年第1季就虧損。她表示，先前有疫情紅利，社群也帶動銷售，今年則因沒有疫情紅利、又擴增倉庫，增加了固定費用。