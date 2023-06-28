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網家董座詹宏志：第1季衰退「非戰之罪」 希望下半年逐漸恢復
網路家庭（8044）先前公布2023年第1季季報，第1季營收101.55億元，營業利益為負1.18億元，稅前淨損4,104萬元，歸屬母公司淨損1.2億元，每股稅後虧損0.96元，比去年同期每股虧損0.25元擴大。網路家庭董事長詹宏志今天在股東會中解釋，主要是今年第1季，租用中華郵政A7物流園區後，每月有將近4,000萬元的租金和折舊成本，加上因為倉庫轉換，部分人工倉關閉後員工不能到新地點上班，因此第1季增加了上千萬的資遣費用。
他指出，去年第4季調整成本後有微幅獲利，但還不夠，今年仍將持續檢視成本效益，希望行銷費用的成效都能提高。
詹宏志指出第1季營運衰退「非戰之罪」，主要是全世界3C都滯銷、打庫存，網路家庭和3C供應商是命運共同體，雖然價格殺低，但3C仍是重災區，產品銷量下跌，消費者來訪的流量也受影響，他希望下半年能夠逐漸恢復、希望屆時網路家庭準備得夠好。
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