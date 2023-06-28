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GPU雲市場因AI算力需求而起 新興及大型雲業者競逐商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球重視人工智慧(Artificial Intelligence；AI)關鍵運算資源(以下簡稱算力)的供需議題，DIGITIMES Research觀察，圖形處理器(Graphic Processing Unit；GPU)具效能優勢，成為AI算力主要來源，新興GPU雲市場應運而生。雲業者共逐AI算力商機，大型雲業者投注巨資發展全套解決方案，中小型雲業者聚焦昂貴GPU資源、複雜IT系統維運等不同痛點需求發展多元服務模式，雲端產業格局因AI商機而劇烈變化。

DIGITIMES研究中心分析師陳冠榮觀察，AI研發需求造成算力資源受到高度重視，圖形處理器GPU因具有效能優勢而成為重要的AI算力解決方案，但GPU供應業者高度集中於NVIDIA等少數廠商，無法滿足日益增加的AI算力需求，且關鍵晶片短缺衝擊AI基礎設施雲端產業。

陳冠榮提到雲端基礎設施仰賴龐大資本投資，大型雲業者具有資本優勢，並投入大量資金與NVIDIA合作建置新GPU運算叢集和升級雲端服務；中小型、新創雲業者因資源有限，無法全面發展AI服務方案，而是聚焦市場特定需求，欲以多元服務模式建立競爭利基，各自發展平台雲、GPU專業雲、無伺服器GPU (Serverless GPU)雲服務，瞄準昂貴GPU資源、繁重研發流程等特定痛點提供對應方案。

展望後續發展，短期內雲端產業將持續面臨GPU資源供不應求現象，而雲端業者採用GPU替代技術也可能緩不濟急而錯失商機，因此，雲業者以主動合縱連橫透過聯盟、分散供應來源方式爭取市場可用算力資源；此外，市場商機亦吸引中小型雲業者發展創新服務模式，中小型業者能否改變現有雲端產業格局，值得持續關注。

GPU AI 雲端服務

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