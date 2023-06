唐鳳出訪以色列 分享台灣應對複合式網攻經驗

數位發展部長唐鳳率團出訪以色列,於當地時間27日參與「2023網路安全週」(Cyber Week 2023)國際論壇活動。唐鳳受邀在大會主場(Main Plenary)演說,向與會國際資安專家分享我國面對複合式網攻、捍衛民主的經驗。

數位部表示,以色列「網路安全週」國際論壇是以色列每年舉辦的重要國際資安活動,今年論壇活動自6月26日起至29日止,吸引超過9,000名來自全球各地的資安領域專家、科研單位、企業及相關部門政府官員參與,內容包括50多場圓桌會議、小組討論和競賽。

唐鳳受網路安全週主辦方台拉維夫大學跨域網路研究中心(Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center, ICRC)邀請出席本屆論壇,26日抵以當天由ICRC創辦人、前以色列國家科技及研發委員會(Israel National R&D council)主席Isaac Ben-Israel教授設宴歡迎,雙方就資安聯防議題進行廣泛交流。

唐鳳27日在網路安全週的大會演講主題為「搶旗:捍衛臺灣民主不受境外干預」(CAPTURE THE FLAG: Defending Taiwan’s Democracy from Foreign Interference),分享我國應對複合式資安威脅、捍衛民主的經驗與因應措施。

唐鳳以我國去年8月遭受的複合式網路攻擊為例,說明我國推動的重要資安政策,包括零信任架構(Zero Trust Architecture)和跨機關資料傳輸專屬通道(T-Road)。她指出,去年攻擊導致部分政府官網暫時無法連線、回報超過150件資安事件,以及電子看板遭竄改;而在數位部成立後,迅速強化各項資安措施,今年蔡總統訪美期間,我國雖亦遭遇相當程度的網攻,但沒有政府官網或電子看板受到影響,回報資安事件大幅降至約40件。

唐鳳並引用《未來網際網路宣言》(Declaration for the Future of the Internet)內容:「我們相信,我們應透過對於未來網際網路的共同願景,來迎向這些挑戰,重新令政府與相關機關,承諾捍衛人權及促進公平繁榮的經濟。」(We believe we should meet these challenges by working towards a shared vision for the future of the Internet that recommits governments and relevant authorities to defending human rights and fostering equitable economic prosperity),呼籲各界攜手捍衛民主,對抗境外資訊操弄干擾(Foreign Information Manipulation and Interference, FIMI)。

數位部訪團也參與網路安全週圓桌論壇,就資安與AI議題與以國專家學者及業界領袖進行深度討論交流。論壇由唐鳳及Isaac Ben-Israel教授開場,並由數位產業署副署長林俊秀及資通安全署副署長鄭欣明,分別介紹我國建設產業數位韌性,以及推動關鍵基礎設施資安防護等重要政策。

林俊秀分享台灣如何確保資安韌性的產業政策,包括推動半導體供應鏈資安國際標準(SEMI E187)與導入零信任架構、App資安檢測、晶片與物聯網資安標準,以及沙崙資安服務基地等,展現台灣如何接軌國際,成為全球供應鏈安全可信夥伴的策略與階段性成果。

鄭欣明則分享我國以《資通安全管理法》為依據,建立跨部會資安聯防架構、逐步深化關鍵基礎設施防護、透過實地稽核驗證防禦措施有效性,並組織跨國攻防演練(Cyber Offense and Defence Excercise, CODE),邀集各國資安專家共同進行實戰演練,相互提升資安專業與應變能力,建立跨國聯防基礎。

唐鳳另參加「建立數位韌性」(Building Cyber Resilience)會議,說明我國正推動建立多元異質通訊網路,整合地面固定網路、無線網路、海纜、衛星等通訊方式,並持續強化網路資安防護,提升數位韌性。同日晚間將與以色列國會友台小組主席杜柏斯基(Boaz Toporovsky)等國會議員會晤,交流資安聯防、數位服務等議題,雙方皆期待促成更多數位相關領域合作,進一步深化台以雙邊關係。