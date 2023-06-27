唐鳳出訪以色列 分享台灣應對複合式網攻經驗

數位發展部長唐鳳率團出訪以色列，於當地時間27日參與「2023網路安全週」（Cyber Week 2023）國際論壇活動。唐鳳受邀在大會主場（Main Plenary）演說，向與會國際資安專家分享我國面對複合式網攻、捍衛民主的經驗。

數位部表示，以色列「網路安全週」國際論壇是以色列每年舉辦的重要國際資安活動，今年論壇活動自6月26日起至29日止，吸引超過9,000名來自全球各地的資安領域專家、科研單位、企業及相關部門政府官員參與，內容包括50多場圓桌會議、小組討論和競賽。

唐鳳受網路安全週主辦方台拉維夫大學跨域網路研究中心（Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center, ICRC）邀請出席本屆論壇，26日抵以當天由ICRC創辦人、前以色列國家科技及研發委員會（Israel National R&D council）主席Isaac Ben-Israel教授設宴歡迎，雙方就資安聯防議題進行廣泛交流。

唐鳳27日在網路安全週的大會演講主題為「搶旗：捍衛臺灣民主不受境外干預」（CAPTURE THE FLAG: Defending Taiwan’s Democracy from Foreign Interference），分享我國應對複合式資安威脅、捍衛民主的經驗與因應措施。

唐鳳以我國去年8月遭受的複合式網路攻擊為例，說明我國推動的重要資安政策，包括零信任架構（Zero Trust Architecture）和跨機關資料傳輸專屬通道（T-Road）。她指出，去年攻擊導致部分政府官網暫時無法連線、回報超過150件資安事件，以及電子看板遭竄改；而在數位部成立後，迅速強化各項資安措施，今年蔡總統訪美期間，我國雖亦遭遇相當程度的網攻，但沒有政府官網或電子看板受到影響，回報資安事件大幅降至約40件。

唐鳳並引用《未來網際網路宣言》（Declaration for the Future of the Internet）內容：「我們相信，我們應透過對於未來網際網路的共同願景，來迎向這些挑戰，重新令政府與相關機關，承諾捍衛人權及促進公平繁榮的經濟。」（We believe we should meet these challenges by working towards a shared vision for the future of the Internet that recommits governments and relevant authorities to defending human rights and fostering equitable economic prosperity），呼籲各界攜手捍衛民主，對抗境外資訊操弄干擾（Foreign Information Manipulation and Interference, FIMI）。

數位部訪團也參與網路安全週圓桌論壇，就資安與AI議題與以國專家學者及業界領袖進行深度討論交流。論壇由唐鳳及Isaac Ben-Israel教授開場，並由數位產業署副署長林俊秀及資通安全署副署長鄭欣明，分別介紹我國建設產業數位韌性，以及推動關鍵基礎設施資安防護等重要政策。

林俊秀分享台灣如何確保資安韌性的產業政策，包括推動半導體供應鏈資安國際標準（SEMI E187）與導入零信任架構、App資安檢測、晶片與物聯網資安標準，以及沙崙資安服務基地等，展現台灣如何接軌國際，成為全球供應鏈安全可信夥伴的策略與階段性成果。

鄭欣明則分享我國以《資通安全管理法》為依據，建立跨部會資安聯防架構、逐步深化關鍵基礎設施防護、透過實地稽核驗證防禦措施有效性，並組織跨國攻防演練（Cyber Offense and Defence Excercise, CODE），邀集各國資安專家共同進行實戰演練，相互提升資安專業與應變能力，建立跨國聯防基礎。

唐鳳另參加「建立數位韌性」（Building Cyber Resilience）會議，說明我國正推動建立多元異質通訊網路，整合地面固定網路、無線網路、海纜、衛星等通訊方式，並持續強化網路資安防護，提升數位韌性。同日晚間將與以色列國會友台小組主席杜柏斯基（Boaz Toporovsky）等國會議員會晤，交流資安聯防、數位服務等議題，雙方皆期待促成更多數位相關領域合作，進一步深化台以雙邊關係。