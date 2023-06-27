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英特爾實驗室推出AI擴散模型 從文字提示產生360度影像

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾實驗室與Blockade Labs今日共同宣布，雙方合作推出Latent Diffusion Model for 3D（LDM3D），是一款新穎的擴散模型，使用生成式AI創造栩栩如生的3D視覺內容。路透
英特爾實驗室與Blockade Labs今日共同宣布，雙方合作推出Latent Diffusion Model for 3D（LDM3D），是一款新穎的擴散模型，使用生成式AI創造栩栩如生的3D視覺內容。路透

英特爾實驗室與Blockade Labs今（27）日共同宣布，雙方合作推出Latent Diffusion Model for 3D（LDM3D），是一款新穎的擴散模型，使用生成式AI創造栩栩如生的3D視覺內容。

英特爾表示，LDM3D是業界首款使用擴散過程產生深度圖的模型，建立可360度觀看的生動、沉浸式3D影像。從娛樂、遊戲再到建築、設計等方面，LDM3D具備為內容創作、元宇宙應用和數位體驗帶來革命性變化的潛力。

英特爾實驗室AI∕ML研究科學家Vasudev Lal，表示，生成式AI技術可以進一步擴大和提升人類的創造力並節省寶貴的時間。但今日絕大多數的生成式AI模型均侷限在產生2D影像，僅極少數能夠從文字提示中產生3D影像。與目前潛在擴散模型（latent diffusion model）不同的是，LDM3D使用參數數量幾乎相同的模型，從給定的文字提示中產生影像和深度圖。相較於標準深度估測後處理法，可為影像中每個像素提供更準確的相對深度，為開發者節省建構場景所耗費的大量時間。

英特爾強調這項成果，未來將透過開放式生態系讓人們更廣泛地運用AI優勢。LDM3D讓使用者能夠從給定的文字提示中同時產生影像和深度圖。並可能徹底改變人們與數位內容的互動方式，使用者能夠以過往想像不到的方式去體驗他們的文字提示。LDM3D所產生的影像和深度圖，讓使用者能夠把靜謐的熱帶海灘、科幻宇宙中的未來世界，透過文字敘述轉換成精細的360度全景圖。這種捕捉深度資訊的能力可以立即強化整體的真實感和沉浸感，為娛樂、遊戲、室內設計、房地產銷售，以及虛擬博物館和沉浸式虛擬實境（VR）體驗等各式各樣的行業開啟創新應用。

AI 英特爾 虛擬實境

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