聯合再生拓展新事業 可能切入第三代化合物半導體應用

太陽能廠聯合再生（3576）董事長洪傳獻今天表示，為追求永續發展，聯合再生在三合一採取輕資產轉型多年後，內部日前透過動腦會議，激盪除續扎根太陽能事業外，也將透過多元化投資，尋求公司成長新利基事業，初步選定5個方向，第三代化合物半導體是可能的選項之一。

洪傳獻表示，聯合再生之所以會重提新事業投資，並不是意謂太陽能事業遭遇挫敗，而是要在現有涵蓋太陽能領域如電池、模組、系統開發及儲能等四個領域站穩基礎後，尋求新的投資機會。

洪傳獻說，內部派遣團隊參加今年全球太陽能產業二大年度盛事：一是在德國慕尼黑舉辦的Intersolar Europe及5月在上海舉行的太陽能光電和智慧能源大會暨展覽會，這兩個大會基本已確立未來太陽能供應鏈、市場及技術發展方向。

洪傳獻強調，從供應鏈角度看，全球恐難脫離中國因素帶來產能供過於求的傷害，而且會更嚴峻，但全球今年裝置量將高達300多GW（10億瓦）起跳，年增率逾五成，意謂太陽能仍是成長的事業。

只是要擺脫與中國正面衝突，洪傳獻強調，就必須尋求對策。所幸政府已體認能源也可能引發國安危機，透過政策獎勵，讓台灣太陽能產業還能以台灣站穩腳步，但為了迎合未來潮流，大尺寸M10的TOPCon電池及模組是未來主流，因此聯合再生明年上半年會正式推出TOPCon電池及模組。

至於太陽能系統開發，他規畫理想自有電站裝置容量是500MW，但因電站開發非當複雜，聯合再生決定調整腳步，穩步開發不躁進，規劃到今年底開發總裝置容量約500MW，但今年併網約50萬MW，合計併網總量含國外約250MW。

儲能部分也朝代建儲能系統角度出發，以公標案、自建協助用電大戶、太陽能電廠及小瓦數的家庭建置儲能系統三管齊下，規畫到明年建置量約70MW。

至於新事業投資，洪傳獻強調是基於公司追求永續經營，若公司所有業務都押注在太陽能事業，有其營運風險，公司希望找出能挹注穩定收益的多元化布局，因此會透過成立新事業開發專責單位，找出幾個可能方向並聘請外部顧問公司評估。目前第3代半導體是其中一個方向，預計今年底會敲定要切入哪個領域。