年初裁員、現在徵人 Google台灣宣布擴大在台招募人力

Google台灣今年3月才因應總部政策，在台灣進行裁員，但全球AI與自產晶片趨勢，Google再度重啟招聘計畫。Google硬體副總裁彭昱鈞表示，台灣是Google在美國以外最大硬體研發基地、亞太區最大據點之一，Google在台灣有多元產品和功能研發團隊，包括Android、Pixel、Nest、Fitbit、Chrome OS、Google Cloud 雲端、半導體單晶片、資料中心與網路基礎建設等，仍持續在台灣擴大規模，不同領域人才都有機會貢獻所長。

彭昱鈞表示，最新職缺專注於專業技術領域，最近期的人力需求以產品開發、軟體研發、硬體工程、產品測試、供應鏈管理、品質管理、網路工程系統與安全維護、相關解決方案設計、自動化系統軟體工程等面向為主。

他表示，Google採全球跨國營運與部署為原則，以三大類型團隊建立營運動能，包含商業服務與市場營運，需要銷售、商業服務、業務開發等相關團隊，包含廣告與企業雲端業務、商務策略發展（Business Development）、策略合作夥伴等。其次是技術研發與產品製造，負責產品與服務的技術研發或維護運作，包含 Android、Chrome OS、Pixel、Nest、Fitbit、資料中心、基礎建設等團隊。以及策略幕僚與後勤支援，包括跨部門的策略型幕僚單位及後勤支援團隊，例如行銷、法務與政府關係、公共關係、人力資源、物業與辦公室服務等。

根據Google全球官方職缺網站Google Careers公布的數據，若以台灣為工作地點，目前釋出241個工作職缺。Google台灣人資長呂亞樵指出，Google台灣將繼續策略性成長，投入長期的人才招募，對台灣人力招募，不限於網站上所公告的工作項目，在人才招募的需求上，以AI為核心，注重求職者專業能力與經驗，她指出，軟體將來都可能由機器完成，Google希望找到「會問問題」，能夠開發未來多元應用趨勢的人才，需要多元背景與職涯經歷的人才加入Google，能為台灣以及全球的團隊注入更多觀點、激發創新。

她指出，擴大在台徵才包括國際人力和本土人才，將打造台灣成為國際人才的「磁鐵」，吸引人才聚集台灣，落實外商在台的企業責任，透過全球部署與運營模式，將優秀人才留在台灣，進一步透過多元人才協作交流，帶動台灣科技人才庫持續創新成長，協助台灣實現亞洲矽谷願景。

Google台灣指出，七年前Google喊出願景「AI優先」，並將落實在人們的使用場域上，需要達到這個目標，需要簡單好用的行動周邊、良好基礎建設以及研發人才與企業，形成AI生態圈。呂亞樵說，台灣擁有Google推動 AI 應用發展所需要的優勢條件，包括三大優勢，首先台灣是全球資通訊產業的重要聚落，擁有健全的產業鏈與生態系，無論是半導體與晶片設計、電子零組件設計製造和終端硬體設備製造等，在台灣都有相關的企業與生產線。

其次是台灣擁有創新與研發人才實力，台灣擁有兼具軟、硬體整合及資通訊背景的人才，機械工程（ME）、電子工程 （EE）、資工（CS）人才密度高。除了專業學科與技能，台灣人才充滿韌性，具備接納、包容的特性，勇於接受挑戰、責任感強，建立了向外發展優勢。此外，台灣具備優異地理位置與開放環境，台灣是全球海底電纜連結點，多年來已成為全球網路資料傳輸必經之地。目前有多條國際海底電纜連結台灣，也包含 Google 投資協助興建的項目。