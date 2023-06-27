國科會TTA攜手大廠新創跨界碰撞 共創智慧智造解方

為促進大廠與新創跨域交流，激盪產業經驗及技術，國科會台灣科技新創基地Taiwan Tech Arena（TTA）南部據點首度規劃「跨界碰撞」活動，今（27）日攜手科學園區國際大廠，包含帆宣系統（6196）、盟立自動化（2464），以及默克先進科技材料，帶來成熟企業觀點，並邀旺捷智能感知、宜科循環與雅匠科技等三家新創團隊現場進行展演，透過大廠與新創同台交流，鏈結南台灣半導體與製造業聚落，建立智慧工廠盟友生態圈。

根據知名調研機構TrendForce預估，2026年全球智慧製造市場規模可望達6,200億美元。南臺灣作為半導體與製造業生產核心，不僅適合作為智慧製造轉型的實證場域，更可在政府推動的「智慧機械」科技政策下，整合人工智慧、物聯網、大數據等創新領域，接軌未來智慧工廠發展趨勢。

國科會產學處處長許增如表示，近年來，國科會積極拓展南部科學園區，磁吸國內外大廠建廠投資，如默克集團大規模布局南科路竹基地、帆宣與盟立躋身台積電（2330）廠務系統整合及自動化倉儲的重要夥伴，更加完善南科半導體產業聚落。TTA南部據點作為南部商機實證及躍升國際之跳板，全力支持新創對接科技大廠，進而加速技術落地，超前部署下世代強勁的半導體與智慧製造創新應用，鞏固台灣在全球半導體及高階製造的競爭優勢。

帆宣系統總經理林育業表示，在這個科技快速更迭的時代，著實難以「一招打天下」。他以帆宣系統從一開始創業的零件代理商，後因把握1990年代半導體建廠熱潮，轉型為高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務的經歷，鼓勵新創洞察趨勢並勇於改變現狀。

盟立自動化協理張嘉文、默克先進科技材料廠長陳憲廷分享以數據監控能源使用，響應全球淨零循環浪潮實例，並鼓勵在場新創跳脫使用單一科技思維，應統整機器人、物聯網和大數據分析、虛實整合等技術，以實現生產線自動化和智慧化，從而提升能源使用效率。

TTA表示，這次活動也由TTA南部據點3家新創團隊現場進行3分鐘展演，並透過新創現場解答提問與大廠意見回饋，達到大廠與新創充分交流目的。旺捷智能感知從XR+AI的混合應用出發，切入智慧工廠與人機互動平台的應用建置；宜科循環以AI建構機器學習視覺辨識技術，縮短製程材料分選時間；雅匠科技推出AR / VR軟體開發SDK工具套件，協助客戶快速客製化產品，此一產品亦入圍今年度高通臺灣創新競賽。