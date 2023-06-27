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面板價格續漲刺激品牌提前備貨 第2季全球電視出貨年增2%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
面板業示意圖。（本報系資料庫）
面板業示意圖。（本報系資料庫）

據TrendForce預估，今年第2季全球電視出貨量將達4,663萬台，季增7.5%，年增2%，主要受惠於中國品牌在618電商節慶備貨動能強勁，及部分中國品牌海外市場銷售優於預期，同時也是連續七個季度後首次出現2%的年成長率，顯示出終端庫存經歷長時間去化後已回到健康水位，品牌後續將視實際需求變化來備貨。

展望第3季，由於即將迎來第3季旺季備貨高峰，TrendForce預估，電視出貨量將季增13.5%，約5,292萬台。

即便6月開始55吋（含）以下電視面板尺寸已進入獲利階段，面板廠仍持續履行按需生產，嚴格控制生產稼動率，目的欲維持電視面板漲勢至第3季旺季備貨高峰。但目前看來終端需求受高通膨壓抑，消費需求大宗應仍以低單價機種為主。

TrendForce表示，由於面板價格與終端售價走勢分歧，品牌為了將獲利最大化，現下僅能透過提前鋪貨降低整機生產本，預估第4季全球電視出貨量可能放緩，季增幅度收斂至4.5%，約5,513萬台，較年初品牌的出貨規劃減少5.1%，不排除有再下修可能。

受高通膨與升息持續影響，TrendForce觀察到今年消費者對於電視產品採買規格出現分化，其中以北美地區最明顯。北美地區電視零售銷量自年初累積至今年5月底年成長約2.9%，暢銷機種包含Walmart自有品牌ONN的32吋HD促銷價99美元、50吋UHD促銷價198美元，已連續5個月蟬聯排行榜冠亞軍。

海信（Hisense）58吋促銷價268美元，名列第三。今年ONN和海信不僅在北美地區銷售量大幅提升，同時也擠下TCL和VIZIO拿下北美市場銷售第二及第三名，市占率分別18.3%和13.5%。

受到面板價格持續上漲， 今年電視32~75吋在中國618促銷價格均較去年雙11上調10~20%。品牌為維持銷售額成長，陸續轉往85吋或是更大的尺寸祭出優惠。因此，中國品牌為了在618期間搶下更多市占率而提升第2季出貨量，海信和TCL第2季出貨量分別季增21.2%和19.7%。海信更是刷新單季出貨紀錄，達725萬台，年增33.3%，為眾電視品牌中表現最佳的業者。

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