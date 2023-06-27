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鴻海在美電動車合作夥伴Lordstown聲請破產保護

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
Lordstown Motors是鴻海在美國電動車合作夥伴。（路透）
Lordstown Motors是鴻海在美國電動車合作夥伴。（路透）

鴻海美國的電動車合作夥伴Lordstown Motors不堪虧損，已在德拉瓦州在法院聲請破產法11章保護令。Lordstown周一收盤股價因此再度重挫7.2%至2.765美元，已是歷史谷底。

外電報導指出，Lordstown負債估計在1億至5億美元左右，但資產也僅為1億至5億美元。Lordstown Motors Corp近期就已向美國證券交易委員會（SEC）遞交，文件顯示創辦人Steve Burns已全數出清Lordstown持股。Steve Burns最近3次出售Lordstown持股，皆發生在5月22日股東授權董事會以1：15的比例反向分割股票之後，Steve Burns 5月23日出售了58.1萬股，5月24日又出售20萬股，6月16日出清手上最後59萬1752股，對此，Lordstown與鴻海皆無進行相關評論。

Lordstown Motors五月初就發布公開信，警告可能被迫申請破產，原因是與鴻海達成的1.7億美元投資協議存在不確定性。

公開資料顯示，Steve Burns於2019年透過接管通用汽車（GM）工廠，與最初的經營團隊成立Lordstown Motors Corp.，並於2020年藉由「特殊目的收購公司（SPAC）」的方式在納斯達克掛牌上市，隨著電動車浪潮興起，市場當時對Lordstown的估值也隨之上升。不過，紐約研究機構Hindenburg在2021年3月12日出具的研究報告中，指控時任執行長的Steve Burns誇大其詞，聲稱已經預售10萬量電動汽車，將帶來50億美元的營收；巧合的是，Steve Burns與當時的財務長Julio Rodriquez 在同年6月辭去職務。

Lordstown以2.3億美元將工廠賣給鴻海集團，並換得另外1億美元的投資款項，但從今年3月7日起，Lordstown股價連續53個交易日低於1美元，鴻海認定違反雙方的投資協議內容，宣布終止雙方的投資協議。

Lordstown5月1日就證實公司「持續經營能力」面臨重大不確定性，大股東鴻海可能終止投資，Lordstown恐需要依據美國《破產法》（Bankruptcy Code）自願提交救濟申請、縮減或停止營運。

鴻海5月2日也發出聲明證實確實去函Lordstown，原因是「因其被美國那斯達克交易所通知股價長期無法維持在1.00美元以上的條款，此事已違反了此前雙方的投資協議內容。」

鴻海日前回應指出，「鴻海正式發出信件，要求LMC必須解決此違反協議問題。因此，鴻海強烈反對關於LMC指控我司相關違約情事。在此期間，鴻海理解LMC正在評估改善方案，後續我們仍然願意繼續與LMC協商，以達成雙方都能接受，且有利於各自利害關係人的結果。

美國知名投資網站Seeking Alpha分析師艾力克斯（Henrik Alex）日前就指出，此消息讓陷入財務困難的Lordstown雪上加霜，就算該公司成功解決與鴻海的爭端，也很難取得執行營運計畫所需的充裕資金，最終極可能邁向破產。

鴻海 美國

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