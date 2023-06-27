重建供應鏈 美擴大晶片補助

美國拜登政府計畫擴大晶片法案（Chips Act）的補助範圍，納入化學品、材料和製程設備等協力廠商，讓美國當地的晶片供應鏈更為完整。不過，台系半導體供應鏈業者認為，若單純只著眼美國市場，得面對當地成本高、員工配合度不高，以及重複課稅等難題，加上補助金額分散後，恐形成僧多粥少，能獲得補助有限，最後恐落得看得到吃不到，還是得審慎評估。

華爾街日報報導，拜登政府廿三日發布這項新措施，旨在方便供應商來到美國，增加全球頂尖晶片製造商到美國擴大版圖的誘因。美國商務部長雷蒙多表示，「我們想蓋多少座晶圓廠都辦得到，但現實是，我們也需要提供化學原料、材料和工具等給這些晶圓廠的供應鏈。」

不過，商務部官員說，雖符合補助資格的企業範圍擴大，但總體的補貼金額維持不變，可能導致決定哪家公司能獲得補助的作業變得更複雜。

一家配合台積電赴美國設立化學品的供應商表示，美國建廠成本是台灣的五、六倍，且建築設計、法規和審查相當嚴格，若不是力挺台積電的海外布局，絕不可能賺錢。

另一家化學品供應商負責人也說，光為台積電設立半導體用的化學品，只賣台積電一家製造廠，仍無法達到經濟規模，所幸該公司生產的高純度化學品應該會獲得英特爾青睞，因此他毅然赴美設廠，賭上美國製造趨勢會給供應鏈提供相關誘因，雖然拜登政府也朝此方向前進，但能拿到多少補助仍是未知數，也只能走一步算一步了。

據了解，很多日商材料廠原本也要前進美國，但評估在美國設廠的成本高出數倍後，已打退堂鼓。

台積電宣布上修赴美投資金額至四百億美元，興建四奈米及三奈米各一座晶圓廠，由於是當地最先進的十二吋晶圓製造廠，預料將可獲得第一批提出申請補助名單，其餘還包括美國的英特爾、南韓三星電子，在美國提出晶片補助法案總額五二七億美元，多數會用於投資金額龐大的晶圓製造廠後，相關材料、設備及化學品能分到的可能不多。

此外，業者分析，相關材料在美國也有數百家供應商，拜登雖然想帶進更多供應鏈，當地供應鏈不可能坐視補助款落入外商口袋，因此最後願意前往美國的恐怕有限。