聯發科深耕對岸市場 蔡明介拜會陸工信部

經濟日報／ 記者林茂仁鐘惠玲／綜合報導

大陸工信部網站昨（26）日公布，工業和信息化部副部長王江平昨天在北京會見聯發科技董事長蔡明介一行人，雙方就積體電路、5G等議題交換意見，蔡明介強調將繼續深耕大陸市場，促進兩岸產業合作。

據了解，由於世界行動通訊大會（MWC）上海場次即將登場，蔡明介也先行帶隊前往工信部，進行禮貌性例行拜會。

大陸市場是聯發科重要的營收來源之一，手機品牌廠包括OPPO、vivo、小米、紅米、iQOO、一加等，都是其客戶。另外，聯發科也有當地的平板與電視客戶。

不過，受到整體手機市況影響，聯發科前五月合併營收1,555.68億元，年減37.1％。外界推算，該公司6月業績只要達接近319億元的水準，也就是略高於5月，本季營收就能達成原訂918億至995億元之間的財測目標。

針對手機業務，蔡明介日前提到，今年相對較緩，明年一定會比今年成長，在經濟循環之下，未來兩年應會逐漸恢復成長動能。

除了手機相關業務之外，聯發科也持續進行多元布局，聯發科總經理陳冠州日前提到，該公司的定位並不是單一產品或單一技術的公司，而是在數位聚合趨勢下，使得所有技術相輔相成，並形成生態系。

工信部副部長王江平表示，大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，隨著新型工業化的持續推進，台資企業將迎來新的發展機遇，希望聯發科技發揮自身優勢，積極參與大陸製造業高端化、智慧化、綠色化進程。

聯發科 蔡明介 手機

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