富士康新事業總部成立 人才招募同步啟動

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海旗下富士康新事業總部在大陸鄭州註冊成立，同步展開人才招募計畫，從最新招聘資訊來看，主要圍繞在電動車、電池兩大業務。招聘崗位涵蓋從剎車、轉向、懸吊到動力電池、電子電機、內外造型的整車製造等；至於電池領域，則招聘IE工程、儲能電池業務、採購等17個崗位。

大陸媒體報導，富士康新事業總部於招聘訊息中提到，鄭州新事業總部作為鴻海集團發展「3+3」新興戰略產業發展的重要基地和中心，將聚焦電動汽車、電池、機器人等新興產業的發展，制定未來發展計畫、展開核心技術研究、推動產業投資和統籌管理、實施產業專案孵化和落實等，助力區域經濟發展的新方向。

除了電動車與電池專業領域之外，富士康新事業總部也對綜合協調類、綜合服務類、人力資源類、經營管理類等四類合計15個崗位進行公開招聘；其中，產業研究與市場研調崗位的要求為新能源、電池產業相關或理工科相關專業，十年以上新能源行業上市企業工作經驗等。

鴻海集團之前已經發表中型SUV Model C、豪華旗艦轎車Model E、電動巴士Model T三款新車；去年的鴻海科技日，又發布轎車Model B及電動皮卡Model V，加上Model C將在今年第4季量產，未來鴻海集團也可能進軍大陸電動車市場，因此，新事業必須先行在大陸市場開展出來。

鴻海目標到2025年，該公司將占據全球電動汽車市場5%市占率，希望到2025年可以年產50萬至75萬輛電動車。

鴻海 富士康

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