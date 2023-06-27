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拜登再發紅包 台積大聯盟旺

經濟日報／ 編譯易起宇、記者李珣瑛鐘惠玲／綜合報導
美國擴大《晶片法案》補助範圍，新納入半導體設備、化學材料等廠商赴美設廠也可申請補助，漢唐、帆宣、崇越等已赴美設廠「台積大聯盟」成員樂透。（路透）
美國擴大《晶片法案》補助範圍，新納入半導體設備、化學材料等廠商赴美設廠也可申請補助，漢唐、帆宣、崇越等已赴美設廠「台積大聯盟」成員樂透。（路透）

拜登政府挺半導體「美國製造」再發紅包，新增半導體設備、化學材料等廠商赴美設廠也能享有總金額高達520億美元（逾新台幣1.6兆元）的《晶片法案》（CHIPS Act）補助，已赴美設廠、但飽受美國製造成本遠高於預期的「台積大聯盟」成員漢唐、帆宣、崇越樂透，美國業務獲利將大增。

業界分析，拜登政府擴大晶片法案補助適用範圍，「台積大聯盟」成員成本將獲得有效控制，更能協助台積電美國新廠順利建設，並讓漢唐等業者順勢擴大承接英特爾、三星等國際大廠跨國工程，帶進更多收益。

對於拜登新措施，「台積大聯盟」成員普遍按讚。漢唐為台積電美國新廠建廠關鍵夥伴，並成立子公司UNITED INTEGRATED SERVICES（USA），投入無塵室建造業務。漢唐業務長暨發言人許俊源表示，隨台積電赴美並實際參與建設後，發現美國製造成本結構遠高於預期，並壓縮當地業務獲利。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

許俊源強調，漢唐美國業務仍維持獲利，參與美國廠房興建既是任務、也是學習，漢唐最壞的時間點落在去年第4季至今年首季，目前看來最糟的時間已過，經過加派台灣監工赴美後，獲利率已改善，並在業主的協助下與美方展開積極溝通作業，朝多派遣台灣工人前往，以進一步協助提升施工效率。

業界看好，漢唐透過內部機制強化美國業務獲利率，伴隨拜登新措施上路，未來美國業務獲利有望大躍進。

帆宣也是台積電廠房機電、無塵室工程指標供應商，董事長高新明曾明確表示，跟著客戶走向全球是帆宣一貫的策略。對於美國政府將擴大晶片法案補助範圍，帆宣表示，很多台廠都引頸期盼擴大補助，深切期望雙邊政府都能幫忙。

崇越為全球最大半導體矽晶圓廠日商信越半導體在台代理商，並代理多項關鍵化學品。崇越已於美國亞利桑那州設置據點，並取得倉儲土地，距離台積電及英特爾的工廠，僅約40分鐘車距左右的距離，預料也將受惠美國新政。

華爾街日報報導，拜登政府已拍板發布這項新措施，旨在方便供應商也來到美國，增加全球頂尖晶片製造商到美國擴大版圖的誘因。

此前，晶片法案補助對象鎖定在美國興建晶圓廠等製造業者，並未將半導體產業工具、化學材料和其他必需品的廠商列入補助範圍。美國商務部長雷蒙多在簡報會上表示：「我們想蓋多少座晶片廠都辦得到，但現實是，我們也同樣需要提供化學原料、材料和工具等給這些晶片廠的供應鏈。」

隨拜登政府宣布擴大晶片法案補助範圍，納入半導體產業工具、化學材料和其他必需品的廠商。雷蒙多透露，目前已有近400個團體表達對尋求補助的初步意願，計劃在美國37個州建廠。

美國商務部 台積電 晶片

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