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拜登擴大補助涵蓋供應鏈 台系供應鏈：看得到能吃到嗎？

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拜登擴大補助涵蓋供應鏈 台系供應鏈：看得到能吃到嗎？

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

美國拜登政府正計畫透過擴大擴助範圍，納入化學品、材料和製程設備等協力廠商，讓美國當地的晶片供應鏈更為完整，不過台系供應鏈認為，若單純只著眼美國市場，美國成本高及員工配合度不高、還有重複課稅等難題，加上晶片法案分散後，恐形成僧多粥少，能獲得補助有限，最後落得看得到吃不到，還是得審慎評估。

一家配合台積電赴美國設立化學品的供應商表示，美國建廠成本是台灣的5、6倍，且建築設計、法規和審查相當嚴格，若不是力挺台積電的海外布局，是絕不可能賺錢。

另一家同樣也是配合台積電先前赴美設廠的李長榮集團總裁李謀偉，日前接受美國媒體採訪時，也大吐苦水，指出台美雙重課稅問題，對台商投資來說，「是很大的障礙」。

另一化學品供應商負責人即道出，光為台積電設立半導體用的化學品，只賣台積電一家製造廠，仍無法達到經濟規模，所幸由於該公司生產的高純度化學品應該還會獲得英特爾青睞，這也是他毅然赴美設廠，賭上美國製造趨勢會給供應鏈提供相關誘因，雖然目前拜登政府也朝這方向前進，但能拿到多少美國補助，仍是未知數，也只能走一步算一步了。

據了解，很多日商材料廠原本也要前進美國，但在評估在美國設廠的成本高出數倍後，已打退堂鼓。

台積電宣布上修赴美投資金額至400億美元，興建4奈米及3奈米各一座晶圓廠，由於是當地最先進的12吋晶圓製造廠，預料將可獲得第一批提出申請補助名單中，其餘還包括本身是美國公司的英特爾，還有南韓三星電子，在美國提出晶片補助法案總額527億美元，多數會用於投資金額龐大的晶圓製造廠後，相關材料、設備及化學品能分到恐的可能不多。

此外，這些材料在美國本身也有數百家供應商，拜登雖然想帶進更多供應鏈，當地供應鏈也不可能白白看到補助款落入外商中，在激烈角力下，最後願意前往，恐怕還是有限。

美國 台積電 晶圓廠

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