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遠傳搶夏日連假出遊商機 推預付卡夏日三重優惠

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）表示，趁著暑假、連假出遊機會大增，針對不想綁約，又有短期通話及上網需求民眾，即起推出預付卡夏日三重優惠，包含遠傳月租型用戶加辦預付卡就享百元折扣、首次儲值計日型產品買一送一、儲值滿額送最多８天上網吃到飽

遠傳表示，繼率先針對月租型用戶推出VoLTE服務免月租費，預付卡用戶即起也能同享VoLTE聲歷其境高音質語音服務，撥打電話秒速接通，不因語音通話影響上網速度，除了同樣免月租費，遠傳還同步開放透過Wi-Fi通話、收發簡訊功能。

遠傳表示，即起至7月31日，遠傳月租型用戶至直營門市加辦預付卡4G、5G全系列產品，現折100元折扣，如原價300型預付卡，現到直營門市申辦只要200元；預付卡用戶首次儲值計日型產品，首儲當天儲值多少上網天數，隔天就送相同天數，最多儲30天送30天，一個門號僅有一次機會。

此外，遠傳指出，預付卡用戶6月底前到遠傳門市、遠傳官網、遠傳心生活APP儲值，不論儲值上網流量或上網吃到飽，只要累積儲值滿額，最高送8天上網吃到飽，每個門號可回饋一次。

遠傳也針對預付卡用戶推出VoLTE服務，免收月租費，新用戶免申請自動開通，既有預付卡用戶、不論哪一種費率，也能免費申裝，不需另外收取服務費，透過手機直撥客服專線777 、App、官網、問問愛瑪或至遠傳門市就能輕鬆辦理。

VoLTE（Voice Over LTE）是將語音訊號透過手機行動寬頻網路傳送，接通電話速度較傳統透過3G網路語音通話更快，減少等待的時間，且通話的時候也不會降低上網速度，雙方使用VoLTE通話時，話質也會明顯變得清晰立體、更接近原音，還能大幅減少環境背景雜音。

遠傳表示，用戶申請開通VoLTE服務，遠傳同步提供「VoWiFi」、「IP SMS」簡訊服務，即便在高樓、地下室等行動訊號常被干擾地區，只要能連上Wi-Fi網路，依舊可以如常撥打電話、收發簡訊，溝通不中斷，且有別過往，預付卡無法原號於國外通話，現透過VoWiFi、IP SMS也能在國外撥打電話、收發簡訊，且和國內的計費相同，更加經濟划算。

遠傳電信 上網吃到飽 VoLTE

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