財經聚焦／制裁大陸晶片 不代表美自製能占優勢

台積電創辦人張忠謀曾表示，他贊成美國讓中國發展半導體腳步延緩下來，不過對於美國想要讓半導體生產基地移到美國，他並不認同。張忠謀一反過去相對謹慎發言的作風，對全球半導體及美國產業政策首次表態，讓許多人感到意外。

不過，據我所知，半導體業很多人私底下也很支持美國制裁中國半導體業，只是不方便公開表態。多年來，中國政府無節制的撒錢補貼，無視國際間對公平競爭與貿易的規範，公然支持中國企業以低於成本價展開傾銷競爭，從太陽能、LED到面板等產業都是如此，許多外國競爭者被逐出市場。面對中國這種無序擴張，大部分國家根本無計可施，只能眼睜睜看著市場被吃掉。

我在訪問台灣IC設計業者時，也發現業者對於中國給半導體業的各種補貼，把產業秩序打亂，出現各種不公平競爭情況，早就感到不滿。據統計，台灣IC設計公司ASIC（特殊應用IC）開案後，正式量產的比率是百分之五十，但中國大陸兩、三千家IC設計公司，只有廿、卅家開案後進入量產，比率百分之一，也就是說，太多公司都只意在搶政府補貼，因此浮濫開案，形成產業競爭亂象。從台灣科技業的角度看，中國崛起是從低端產品不斷往上蠶食鯨吞，最直接受害的就是台灣廠商，因此贊成美國制裁中國，也符合台灣利益。

不過，張忠謀雖然同意美國制裁中國，卻不同意美國推動在美國本土從事半導體製造的政策。尤其對於美國試圖透過晶片法案，想將半導體在美國製造的比率從百分之十一拉高到百分之卅以上，抱持反對態度。從二○一七年最先提出「台積電是地緣策略家的必爭之地」後，他多次接受美國媒體訪談，每一次都提醒美國要想清楚，恢復美國製造半導體絕對沒有想像中容易。理由很簡單：美國製造沒有優勢，也無法賺錢，當全球化被破壞，成本無法有效降低，會嚴重影響IC的普及程度。

而且還有一個更嚴重的後果，就是全世界半導體之所以能無所不在、成為人類生活的必需品，主要就是生產成本持續降低，但如果硬要將生產基地移到美國，半導體成本一定會上升。這一來，勢必無法延續半導體成本下降的趨勢，半導體可能也不能如過去那樣無所不在。

張忠謀認為，台灣被稱為地表上最危險的地方，美國不能全部半導體仰賴台灣，這可以理解。但亞洲國家有製造與成本優勢，如果美國的目標是要提供國防晶片需求，根本不需要將美國半導體製造比重拉高到百分之卅，只需增加幾個百分點就已足夠。

在我看來，張忠謀代表的不僅是台灣業者的想法，也是許多美國IC設計業的意見。

美國半導體產業的發展，IC設計已成為主流，而且是創造最多附加價值的行業，包括輝達、博通、超微、高通等公司，市值、影響力及雇用員工數量等都超過英特爾。這是全球半導體產業經過多年來演變，自然形成的主流趨勢。美國負責制定政策的人，不應該忽視這個顯而易見的大方向，更要把張忠謀的警告放在心裡，不要太天真了。

（本文節錄自「晶片島上的光芒」，由早安財經獨家授權）