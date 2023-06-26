超微蘇姿丰 傳7月訪台鏈

市場傳出，超微推AI晶片新品力抗輝達之際，執行長蘇姿丰也將於7月來台拜訪供應鏈，並安排產品發表會等計畫，預料將引爆新一波話題。不過，市場同步關注台股端午連假休市期間，Google在美控訴微軟在雲端領域反競爭行為帶來的供應鏈訂單挪移變化。

超微未證實蘇姿丰7月來台傳聞。法人分析，近期AI題材火熱，若在輝達執行長黃仁勳之後、蘇姿丰也遠赴重洋訪台，確實有助台股AI題材熱度高檔不墜，但仍須留意AI屬於長期性需求，短期內量能有限，整體伺服器市場仍靠傳統伺服器撐場。

尤其台股端午連假休市期間，全球第三大雲端服務業者（CSP）Google在回應美國聯邦貿易委員會（FTC）的信函控訴CSP二哥微軟從事反競爭行為，認為微軟意圖控制整個雲端運算市場。

據悉，Google伺服器產品超過五成是廣達代工，另外三成由英業達操刀，鴻海也有部分訂單；微軟伺服器代工台廠較廣，鴻海、廣達、緯穎、英業達全在列。法人分析，由訂單分布來看，廣達、鴻海、英業達都掌握微軟與Google伺服器訂單，若Google提告微軟獲得FTC正面回應，進而讓Google和微軟市占出現此消彼長的狀況，對三家台灣代工廠而言，訂單僅是從A客戶轉到B客戶的差異，緯穎主要掌握微軟伺服器大單，影響相對大。

另一方面，超微日前發表新AI晶片MI300X，並推出搭載八顆MI300X的 AMD Instinct 運算平台，該晶片預計第4季正式量產，英業達、廣達旗下雲達科技、緯創旗下緯穎皆為超微相關協力合作ODM廠，預計將發動新一輪搶單大戰，同樣值得關注。