高盛拆解蘋果MR頭盔 台系三光學廠是贏家

蘋果在本月初盛大發布Vision Pro後，市場近月來幾乎無人談論。不過高盛在最新出具的報告中，領先各內外資法人率先公開完整的BoM表（Bill of Material；物料清單），其中包括大立光、玉晶光、揚明光合占11%，成為大贏家。

高盛證券大中華科技產業研究部門主管張博凱在最新釋出的研究報告中指出，蘋果MR頭盔售價高達3,499美元，折合新台幣逾10.8萬元，市場對於高昂的售價表示擔憂，認為這可能會限制產品的銷量。

不過張博凱對此生態系統和供應鏈則抱持正向積極的看法，認為這將對同業提供市場發展的空間，主要重點有二：一、技術的發展將鼓舞其他品牌大廠投資高階規格，這對市場擴大與技術發展將產生積極的影響性。

二、避免價格競爭。假設蘋果MR頭盔Vision Pro，也以每套300至500美元的價格進行定價，與其他市場主流頭戴式設備相似，那麼，產業將很快陷入激烈的價格競爭窘境，對於品牌商與供應鏈都將不利。

而在這份報告中，最有價值的就是張博凱領先各內外資法人，率先公開完整的Vision Pro BoM表。其中值得注意的是，顯示器與光學高占總成本達50%、3D感應系統占8%等最受市場矚目，相關台廠也成為最重要的受惠者。

如台系光學廠中，大立光的鏡頭，玉晶光及揚明光的Pancake module，合計占總成本11%，成為大贏家；其他受惠者還包括欣興與臻鼎科技集團旗下的鵬鼎合占PCB與軟板共3%、GIS-KY的鏡片貼合占1%、美律的麥克風占1%等。