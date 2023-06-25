越南缺電未歇 台代工廠「1招」躲過、趁機邁大步

在熱浪來襲下，越南北部卻大鬧電荒，影響許多企業生產與經營，就連鴻海（2317）、三星電子等製造業大廠也無法倖免，各地可用電力只有裝置容量（installed capacity）的一半，據聞，越南當地高度仰賴煤炭與水力發電，近年也開始投入風電綠能，但在美中貿易戰帶動外資陸續湧入的情況下，越南的發電效能與電力調度仍力有未逮，不少企業都受到衝擊。

近幾年供應鏈積極提升非陸產能佔比，不少台商也在去中國化趨勢下，紛紛啟動南向布局，前進東南亞打造新世界工廠；而越南政府近年頻頻祭出優惠政策招商，成功吸引電子代工業者湧進，目前包括：廣達（2382）、仁寶（2324）、英業達（2356）、緯創（3231）、和碩（4938）等台灣組裝大廠都已進駐，不過近日爆出的缺電危機，也引發業界關注，擔心產線受阻。

對此，仁寶總經理翁宗斌近日在股東會中證實，越南地區目前確實有缺電的情況，不過他重申，集團旗下的海外產線，都有提早準備充足的備用電源、自備發電機，因此不需太過擔心；而越南廠主要生產車用觸控、及筆電觸控產品，去年雖因景氣影響而衰退，但今年市況已明顯回升，預估第2季獲利將浮出水面（開始賺錢）。

同為電子五哥之一的緯創，在越南也設有製造產線，對於限電問題，董事長林憲銘則在股東會上透露，目前越南營運規模還小，且所有廠房早已配有「自用發電機」，還跟綠電供應商洽談購電，有多元供電管道，因此不用擔心缺電；據了解，緯創自2019年12月宣布在越南投入逾70億元建廠擴產，以生產筆電為主，而後在2020年下半年完工、2021年上半年投產，目前已成其第二大筆電生產基地。

針對北越缺電問題，英業達旗下英華達總經理何代水表示，英華達雖然較晚進入越南地區，但塞翁失馬焉知非福，因為廠房較晚建設，所以在施工上較早前建成的廠房還要更完備，廠內有設置完備的發電設施，效能可達4000kBA，能確實滿足產線需求，他笑稱，幸好英華達有提早準備，才沒有受到越南這波嚴重缺電危機影響。

至於越南廠是否會有缺人問題，何代水強調，公司北越設廠時，特地規劃在市中心，因此人才市場較為充沛，沒有缺人手的問題，而北越主要生產包括無線音響等影音工業，目前英華達最重要的任務就是將上海廠、河內廠、馬來西亞廠的產能填滿，目前訂單客源來自歐洲、日本等市場，預計最快在下半年有機會填滿。

廣達近年也積極擴大「非陸」產能，今年4月宣布設越南子公司、蓋新廠，以美順工業區作為據點，投資1.2 億美元（約合新台幣 36 億元）擴大產線，第一階段廠房面積達22.5公頃，外界估計新廠最快明年第2季前完工、明年底投產；而對於這波缺電危機，廣達仍在設廠階段，所幸沒有受到影響，且台廠供應鏈新設產線都已習慣在廠內自備完整的備用發電裝置，因此比起在地廠家而言，產線較不受影響。

據越南國營電力商EVN資料顯示，越南最大裝置容量逼近80百萬瓩（GW），但目前因熱浪侵襲導致尖峰時刻的供電不到最大裝置容量的一半，連平日的用電需求都無法滿足；而當地主要仰賴煤炭和水力發電，但截至上周數據顯示，燃燒煤炭的電廠供給僅達六成電力，嚴重衝擊在地供電系統，以及靠該供電維持生產的工廠。