超微蘇姿丰傳下月來台 舉辦新品發表、挑戰輝達有譜

超微（AMD）全新人工智慧 (AI) 晶片 MI300X，及搭載 8 個 MI300X 的 AMD Instinct 運算平台已正式發表，其超強效能吸引全球矚目，外界看好其有望挑戰市場龍頭輝達（NVIDIA）5月發表的AI超級電腦晶片；而市場則屢傳出董事長暨執行長蘇姿丰將於下（7）月來台安排產品發表會等規劃，引起各界關注及各種熱烈討論。

伺服器大廠超微日前召開資料中心與人工智慧技術發表會，董座蘇姿丰除秀出旗下2大研發成果，也公布超微在AI領域的最新成長策略，盼能藉此成功搶佔AI伺服器商機，吸引近萬人同時上線觀看；她也直言，全球資料中心Al加速運算規模還只是開始 ，市場商機仍在成長之中，她相信資料中心的Al加速運算總規模，將從現在300億美元，成長2027年超過1500億美元。

據了解，超微自成立50多年來，持續推動創新高效能運算、繪圖及視覺技術，目前全球已累計超過數十億的消費者，而世界500強企業以及尖端科學研究機構，也皆仰賴公司的技術來改善生活、工作及娛樂；而超微員工致力於研發領先的高效能與自行調適產品，不斷突破技術的極限。

業界人士也特地將超微在 Al 領域的 3 大策略整理出來，第一個方面是旗下的高效能CPU和GPU產品，這些產品不僅適用於資料中心 、 邊緣運算 ，還可以在智慧終端裝置上進行Al訓練和推論；第二個方面是軟體平臺，該平臺結合開源技術並經過驗證，使硬體的部署和使用更加容易；第三個方面是跟 Al 產業夥伴的合作和共同創新，旨在進一步發展我們的生態系統。

據公開資料顯示，超微2023年第一季度收入達54億美元，毛利率為44%，營業虧損為1.45億美元，淨虧損為1.39億美元，每股攤薄虧損為0.09美元。在非GAAP（*）基礎上，毛利率為50%，營業收入為11億美元，淨收入達9.7億美元，每股攤薄收益為0.60美元。