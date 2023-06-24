快訊

獨／竹北氣爆縣長從日本趕回台 議員：出國有什麼好瞞

瓦格納集團行軍逼近莫斯科 俄軍空中開火擋不住

超微蘇姿丰傳下月來台 舉辦新品發表、挑戰輝達有譜

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
超微董座蘇姿丰。（擷取自超微直播）
超微董座蘇姿丰。（擷取自超微直播）

超微（AMD）全新人工智慧 (AI) 晶片 MI300X，及搭載 8 個 MI300X 的 AMD Instinct 運算平台已正式發表，其超強效能吸引全球矚目，外界看好其有望挑戰市場龍頭輝達（NVIDIA）5月發表的AI超級電腦晶片；而市場則屢傳出董事長暨執行長蘇姿丰將於下（7）月來台安排產品發表會等規劃，引起各界關注及各種熱烈討論。

伺服器大廠超微日前召開資料中心與人工智慧技術發表會，董座蘇姿丰除秀出旗下2大研發成果，也公布超微在AI領域的最新成長策略，盼能藉此成功搶佔AI伺服器商機，吸引近萬人同時上線觀看；她也直言，全球資料中心Al加速運算規模還只是開始 ，市場商機仍在成長之中，她相信資料中心的Al加速運算總規模，將從現在300億美元，成長2027年超過1500億美元。

據了解，超微自成立50多年來，持續推動創新高效能運算、繪圖及視覺技術，目前全球已累計超過數十億的消費者，而世界500強企業以及尖端科學研究機構，也皆仰賴公司的技術來改善生活、工作及娛樂；而超微員工致力於研發領先的高效能與自行調適產品，不斷突破技術的極限。

業界人士也特地將超微在 Al 領域的 3 大策略整理出來，第一個方面是旗下的高效能CPU和GPU產品，這些產品不僅適用於資料中心 、 邊緣運算 ，還可以在智慧終端裝置上進行Al訓練和推論；第二個方面是軟體平臺，該平臺結合開源技術並經過驗證，使硬體的部署和使用更加容易；第三個方面是跟 Al 產業夥伴的合作和共同創新，旨在進一步發展我們的生態系統。

據公開資料顯示，超微2023年第一季度收入達54億美元，毛利率為44%，營業虧損為1.45億美元，淨虧損為1.39億美元，每股攤薄虧損為0.09美元。在非GAAP（*）基礎上，毛利率為50%，營業收入為11億美元，淨收入達9.7億美元，每股攤薄收益為0.60美元。

超微

延伸閱讀

超微緊追輝達 微軟、思科虎視眈眈…AI商戰開外掛聚焦新服務

超級晶片爭霸 蘇姿丰挑戰黃仁勳

廣達股東會今登場 穩坐代工股王、林百里釋AI新展望

全球瘋AI 高頻寬記憶體需求爆發

相關新聞

整理包／AI題材吃香 資服、軟體商股東會曝新局

台股上市櫃公司股東會已進入尾聲，國內資服、軟體廠股東會大多也已落幕，而自從輝達（NVIDIA）於5月推出全新AI超級電腦...

台積電亞利桑那州建廠 鳳凰城供水規劃健全無虞

台積電美國建廠正如火如荼進行，大鳳凰城商會今天表示，亞利桑那州致力水資源規劃，包括相關水工程建設善於保存水源、農業轉型與...

貿協：供應鏈重組 美墨製造迎30年機遇

外貿協會二十二日在美國亞利桑那州舉行「台灣科技日」，貿協董事長黃志芳表示，在全球地緣政治變動下，美國不僅推動「美國製造」...

台積熊本廠 產能預訂一空

台積電日本熊本新廠尚未量產訂單已爆滿，合資夥伴索尼半導體解決方案公司社長兼執行長清水照士透露，索尼對半導體產能需求超過台...

台積熊本廠產能供不應求 委外封測訂單看增

索尼半導體解決方案公司釋出台積電熊本新廠產能無法滿足需求的訊息，並透露正與台積電商討日本投資第二座廠的可能。台積電熊本廠...

網通業赴美設廠 動起來

台灣網通廠前進美國設廠動了。在拜登政府「BABA法案（Build America, Buy America）」鼓勵美國製...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦