華碩29日發表5G旗艦新機

PC品牌大廠華碩將於29日舉行Zenfone 10智慧手機發表會，新機將延續Zenfone 9在6吋以下旗艦機種銷售第一的市場定位，而處理器將搭載高通最新Snapdragon 8 Gen2，此外，華碩亦為Zenfone 10注入更多AI運算，從UI調整到智慧攝影等功能。

華碩即將舉行線上發表會，推出最新5G旗艦手機—Zenfone 10，新品延續Zenfone 9在6吋以下旗艦機種銷售第一的市場定位，推出單手更好操控的Zenfone 10，處理器將搭載高通最新Snapdragon 8 Gen2處理器，提供疾速性能與流暢多工處理能力。

華碩表示，新機機系統全面升級，無論低光源或專業人像攝影，單手就能穩定捕捉令人驚嘆的照片和影片。華碩亦為Zenfone 10注入更多AI運算，從UI調整到智慧攝影，滿足用戶各式需求與偏好，一手掌握強大效能。

Zenfone 10是華碩今年第二款智慧手機，先前已推出新一代電競手機ROG Phone 7；值得一提的是，由於正進行組織改組，雖然手機團隊仍是獨立運作，但其主管張凱舜在7月1日新組織調整生效後，將兼管華碩商用部門，對於手機事業後續發展影響仍待觀察。

由於華碩手機事業虧損多年，其主管卻接掌商用團隊，該作法也引起外界質疑，華碩共同執行長許先越先前解釋，華碩事業體營運不只看成果，也會看有沒有競爭力，而過去手機團隊在內部運作、思考設計都有優異表現，連董事長施崇棠對手機團隊都有很高的評價。