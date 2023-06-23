台積電ADR一個月來漲逾11% 分析師財報預估透端倪
儘管台積電ADR在23日盤中跟著整體晶片類股跌勢，下挫1.9%，但過去一個月來累計大漲11.9%，表現優於費城半導體指數同期的11.04%，也高於標普500指數的4.9%，或許能從分析師對台積電本季財報的預估看見線索。
目前分析師預期，台積電將在7月14日公布的第2季每股盈餘（EPS）年減30.32%至1.08美元，營收也估將下滑14.53%至152.2億美元。台積電今年全年EPS預料將年減19.03%至5.32美元，營收將減少5.65%至715.9億美元。
不過，Zacks投資研究機構指出，值得注意的是，分析師近來已調整對台積電的獲利預估，這些調整是反映最新的短期事業趨勢，會頻繁變動，但這些正向的調整顯露樂觀看待台積電事業展望的跡象。
Zacks的研究顯示，這些獲利預估調整和台積電最近的股價波動直接相關。
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