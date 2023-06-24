SONY：台積熊本廠供不應求

彭博資訊昨報導，日本索尼（SONY）旗下半導體解決方案公司（SONY Semiconductor Solutions）社長清水照士二十三日在一場圓桌會議表示，索尼的半導體需求比台積即將在日本熊本設立的晶圓廠，所能單獨處理的量能還要大。他透露，台積電已經向索尼簡報，考慮在日本蓋第二座晶圓廠的可能性，但索尼還未決定是否投資。

索尼半導體解決方案公司是台積熊本首座晶圓廠合資夥伴，但清水照士說，今年會先為自家的感測器工廠在熊本買地。

台積電董事長劉德音六月七日就在股東會上證實，將評估在日本設立第二座晶圓廠，仍鎖定特殊製程。但熊本沒有多餘土地蓋第二座工廠，因此台積正與日本政府協商解決土地問題。

供應商表示，台積電不會在一個地方只設立一座廠，而是形成聚落，如台積總部所在台灣新竹即是一例。在美國，台積也打算在亞利桑那州工廠旁興建第二座廠。

索尼除與台積合作設廠，也宣布與和高通加強關係，希望在智慧手機市場有更多表現。昨日高通和索尼共同宣布攜手打造新一代頂級、高階及中階智慧型手機，顯示高通積極固樁，希望索尼手機無論單價高低都能採用高通晶片。

雖然索尼在眾多產品釋出晶片需求，證實需要更大產能。但日經亞洲坦言，日本土地取得並非易事，因日本法律限制「都市化管制地區」土地發展，且禁止農業用地改變用途。熊本是日本糧食生產重地，九州多數土地和熊本附近地區均屬優質農地，難另作他用。

熊本的土地取得與交通問題是台積設廠一大難題。日媒認為熊本是「全日本交通最糟地區」，現在已經天天塞車，為此台積電已向日本當局表達憂慮。但當地官員估計，緩解塞車需要數年時間，政府和廠商的討論重點還停留在公路該加寬多少？且由於居民反對、與地主談判尚未結束，以及招標有其流程，熊本大多數項目都還在紙上規畫階段。