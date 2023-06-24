貿協：供應鏈重組 美墨製造迎30年機遇

外貿協會二十二日在美國亞利桑那州舉行「台灣科技日」，貿協董事長黃志芳表示，在全球地緣政治變動下，美國不僅推動「美國製造」，也積極發展「近岸外包」，墨西哥將是這項政策最大受惠國，可迎接未來為期三十年的「機遇期」，預期全球供應鏈重組後，美國亞利桑那州、墨西哥、德州及鄰近的州，有機會成為新的世界級製造中心。

黃志芳指出，端午節當天拜會美國亞利桑那州州長霍布斯（Katie Hobbs），受到熱情接待，他並邀請州長來台參加九月十九日由經濟部與貿協合辦的美國商機日，霍布斯同意列入行程考量。

黃志芳表示，很高興看到熱鬧的台灣小鎮出現在亞利桑那州，不僅吸引供應商和員工前來，也看到八十五度C和幾家受歡迎的珍珠奶茶店開業，反映台灣跟亞利桑那州之間的文化和經濟交流不斷加強。

他認為亞利桑那州位置優越，是進入USMCA（美國—墨西哥—加拿大協定）地區的入口，對希望進軍全球和美國西南部市場的企業而言，是絕佳地點。

另一區域重點是墨西哥。黃志芳指出，墨西哥已準備好成為USMCA中重要供應鏈角色，也正積極向台企招手，台企要布局北美地區，墨西哥也是可加入考量的重點地區。

台灣科技日上，包括鳳凰城市長加勒戈（Kate Gallego）、美國亞利桑那州大鳳凰城經濟發展促進會主席卡馬丘（Chris Camacho）、亞利桑那州主計長余艷芬（Kimberly Yee）皆親自出席。加勒戈表示，鳳凰城市跟台北市結為姐妹市達四十四年，歡迎到這裡投資，也確保生態體系可讓企業蓬勃發展。她七月九日將率團訪台。