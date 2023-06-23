印度當局傳要鴻海Vedanta重交提案 政府將重新評估
媒體CNBC-TV18在推特表示，印度資訊科技與電信部長Ashwini Vaishnaw告知，已要求鴻海集團和合作夥伴Vedanta重新提交申請提案，政府將根據新提案評估。這似乎是指鴻海集團和Vedanta要合建晶片廠的補助申請提案。
#CNBCTV18Exclusive | #Foxconn-#Vedanta have been asked to resubmit their proposal; they will be evaluated based on a fresh proposal, IT & Telecom Minister @AshwiniVaishnaw tells CNBC-TV18 pic.twitter.com/hx5vIdPtAc— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) June 23, 2023
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