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印度當局傳要鴻海Vedanta重交提案 政府將重新評估

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
鴻海集團和合作夥伴Vedanta據傳被要求重新提交申請提案。美聯社
鴻海集團和合作夥伴Vedanta據傳被要求重新提交申請提案。美聯社

媒體CNBC-TV18在推特表示，印度資訊科技與電信部長Ashwini Vaishnaw告知，已要求鴻海集團和合作夥伴Vedanta重新提交申請提案，政府將根據新提案評估。這似乎是指鴻海集團和Vedanta要合建晶片廠的補助申請提案。

鴻海 印度 晶片

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