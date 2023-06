印度當局傳要鴻海Vedanta重交提案 政府將重新評估

媒體CNBC-TV18在推特表示,印度資訊科技與電信部長Ashwini Vaishnaw告知,已要求鴻海集團和合作夥伴Vedanta重新提交申請提案,政府將根據新提案評估。這似乎是指鴻海集團和Vedanta要合建晶片廠的補助申請提案。

