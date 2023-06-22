快訊

為何手機維修超少人送副廠？過來人曝「維修首選原廠」主因：不是保固問題

炎亞綸陷性醜聞...人設崩毀3陸劇恐遭下架 這女星無辜受害損失最慘重

英特爾啟動內部晶圓代工模式 喊話明年拚全球二哥

中央社／ 台北22日電
英特爾21日宣布，將透過組織調整實施「內部晶圓代工」模式，預計2025年前可節省80億至100億美元既定成本，且將於明年成為第二大晶圓代工廠。 路透社
英特爾21日宣布，將透過組織調整實施「內部晶圓代工」模式，預計2025年前可節省80億至100億美元既定成本，且將於明年成為第二大晶圓代工廠。 路透社

英特爾21日宣布，將透過組織調整實施「內部晶圓代工」模式，預計2025年前可節省80億至100億美元既定成本，且將於明年成為第二大晶圓代工廠，製造收入超過200億美元。

英特爾今天發布新聞稿指出，於21日舉辦「英特爾晶圓代工模式投資者網路研討會」（Intel InternalFoundry Model Investor Webinar），說明英特爾朝向內部晶圓代工模式的轉變，將是2025年前可節省80億至100億美元既定成本的關鍵。

英特爾指出，在這種新的營運模式下，英特爾內部產品部門與製造部門轉向類似晶圓代工的關係；高層主管表示，預測將會提升一系列的效益，並將反映在更佳的獲利能力上，目標將其利潤回復至過往的歷史範圍，並期許為全球更廣泛的晶片客戶提供服務。

英特爾強調，內部晶圓代工模式同時也是英特爾多年以來努力提升成本效益的內容之一，此新模式在其中扮演重要角色，包含在2023年減少30億美元的成本，以及在2025年達成80億至100億美元的成本節約。

英特爾說明，長期目標是達成非通用會計準則毛利率60%和營業利潤40%，內部晶圓代工模式將顯現出新的機會，並導向優化成本結構，以便進一步實現這些目標。

英特爾先前已強調在2030年前成為第二大外部晶圓代工廠的目標，在計算內部訂單規模後，英特爾在新模式下，預計將於明年成為第二大晶圓代工廠，製造收入超過200億美元。

然而，市場對英特爾新策略似乎不買單，21日股價下挫2.1美元，收在32.9美元，跌幅達6%。

英特爾 晶圓代工

延伸閱讀

英特爾高調宣布晶圓代工獨立運作 為何股價卻重挫6%？

英特爾傳將分拆晶圓代工 恐牽動台廠

補貼晶片製造 全球衝千億美元

瑞銀指英特爾可能分拆晶圓事業 英特爾股價收盤重挫

相關新聞

真自駕車來了 台廠機會在這！鴻海、勤崴都卡位電動車「大腦、眼睛」

德國率先引爆全球自駕商機，根據日本市場研究機構富士總研（FCR）的調研推估，2040年，全球每3輛新車就有1輛是自駕車，這當中，Level 3的車輛占比超過90％，約占總數近3成。自駕車將成為一個全球兵家必爭、未來商機驚人的新市場。

英特爾啟動內部晶圓代工模式 喊話明年拚全球二哥

英特爾21日宣布，將透過組織調整實施「內部晶圓代工」模式，預計2025年前可節省80億至100億美元既定成本，且將於明年...

台灣太空年會10月30日將首度登場 打造太空發展整合平台

為促進台灣太空科技與產業發展，國科會責成國家太空中心（TASA）整合重要產官學研組織決定，將於今年10月30日起，舉辦一...

新太空商機 台廠大有可為

台灣的太空計畫已經有30年之久，之前動機是希望能夠有自己掌控的軍事偵察衛星，但是軍事衛星的規格太高，而美國又可以適時提供...

許勝雄：仁寶急單接到年底

仁寶昨（21）日召開股東會，董事長許勝雄指出，因先前疫情而湧現的大量急單，未來第3、4季也都會繼續存在，至少可持續到年底...

仁寶研發費用 要翻倍增加

仁寶董事長許勝雄昨（21）日表示，自己對仁寶去年研發費用170億元，僅占年度營收的1%左右並不滿意，將持續提升研發經費在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦