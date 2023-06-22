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台灣太空年會10月30日將首度登場 打造太空發展整合平台

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為促進台灣太空科技與產業發展，國科會責成國家太空中心（TASA）整合重要產官學研組織決定，將於今年10月30日起，舉辦一連五天的台灣太空國際年會（Taiwan International Assembly of Space Science, Technology, and Industry, TASTI），包含產業論壇、國際研討會、產業展、學術論文展示，不僅將是台灣太空領域最大規模的國際展會，更盼打造推動台灣太空發展的重要平台，並在亞洲區域成為具重要地位的太空領域盛事。

全球太空領域科技與產業蓬勃發展，台灣也善用科技強項積極展開佈署，在國科會的推動下，達成國家太空中心改制升格的重要里程碑，對於推動台灣太空產業發展來說意義重大；此外，繼至去年已舉辦四屆的國際太空探索研討會（iCASE）後，今年更擴大活動規模為TASTI，以國際展會活動為標竿，打造一站式整合平台，藉以凝聚台灣太空能量，讓各組織保有自身特色，同時合作規劃多種型態的活動，包含產業攤位、學術論文海報、產業論壇、國際研討會等。

TASA指出，首屆TASTI將於今年10月30日至11月3日於台北市南港展覽館2館7樓登場，即日起開放參與者及投稿人透過活動網站線上報名。此次盛會將聯合台灣太空產業發展協會（TSIDA）、台灣低軌衛星產業聯誼會（TLEOSIA）、台灣太空科學聯盟（TSU）、2023亞洲遙測研討會（ACRS2023）、國際導航衛星掩星觀測研討會（ICGPSRO）、台灣太空輻射環境驗測聯盟（TSRMA）等重要產官學研界組織及重大活動共同舉辦。

依據國科會及主辦單位TASA的規劃，今年的台灣太空國際年會（TASTI）論壇與研討會的主題豐富多元，包括通訊衛星、衛星先進技術、立方衛星技術、新太空、太空韌性、太空運輸、全球導航衛星系統掩星/反射訊號技術觀測及相關技術應用、TSU衛星科學工作坊、太空產業論壇、太空法治與政策、學生立方衛星競賽等。

TASA指出，乘著太空產業的蓬勃發展浪潮，台灣在國際太空產業中扮演著關鍵角色，此次TASTI將匯集來自台灣和國際太空發展領域的企業、科學、技術研究單位等精英人士，此外也正在積極邀請國際太空領域的知名公司和重要人士參與，預計參與人數將達1500人參與，是台灣最大規模的太空領域盛會。

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