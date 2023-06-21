愛爾康搶進多軌道衛星商機 布局智慧物聯網應用

愛爾康今年4月通過數位部配發衛星通信頻率，愛爾康宣布，搶進多軌道衛星商機，布局海事、航空、陸上智慧物聯網等應用。

愛爾康指出，是唯一使用非同步軌道衛星提供衛星通訊服務的業者，除中軌衛星外，未來也將以低軌衛星提供服務，並授權億杰科技（3089）為台灣獨家業務總代理，藉由母公司美商AERKOMM優勢，以突破性的創新研發技術 搶占多軌道衛星產業商機。

愛爾康表示，與全球前三大衛星營運商SES合作，SES除擁有同步高軌道衛星（GEO），也以O3b mPOWER中軌道衛星（MEO）提供衛星通信服務，服務市場除了船舶、航空、陸上固定地點、智慧IoT服務與網路韌性，更可支援雲端運算、機器學習與人工智慧領域的應用。

愛爾康為美商AERKOMM子公司，愛爾康表示，AERKOMM今年開發FGSA技術，可以單一天線與不同軌道的多衛星同時進行通訊，看準衛星趨勢與商機，積極搶佔對高通量、高效能與低成本天線有大量需求的市場。