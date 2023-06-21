快訊

黃子佼爆他在裝「不是盲人」？蕭煌奇沉痛回應喊告

愛爾康搶進多軌道衛星商機 布局智慧物聯網應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

愛爾康今年4月通過數位部配發衛星通信頻率，愛爾康宣布，搶進多軌道衛星商機，布局海事、航空、陸上智慧物聯網等應用。

愛爾康指出，是唯一使用非同步軌道衛星提供衛星通訊服務的業者，除中軌衛星外，未來也將以低軌衛星提供服務，並授權億杰科技（3089）為台灣獨家業務總代理，藉由母公司美商AERKOMM優勢，以突破性的創新研發技術 搶占多軌道衛星產業商機。

愛爾康表示，與全球前三大衛星營運商SES合作，SES除擁有同步高軌道衛星（GEO），也以O3b mPOWER中軌道衛星（MEO）提供衛星通信服務，服務市場除了船舶、航空、陸上固定地點、智慧IoT服務與網路韌性，更可支援雲端運算、機器學習與人工智慧領域的應用。

愛爾康為美商AERKOMM子公司，愛爾康表示，AERKOMM今年開發FGSA技術，可以單一天線與不同軌道的多衛星同時進行通訊，看準衛星趨勢與商機，積極搶佔對高通量、高效能與低成本天線有大量需求的市場。

雲端運算 物聯網 人工智慧

延伸閱讀

中華電 助攻離島觀光

台灣太空國際年會10月底首度登場 預計逾千人與會

宏碁董事施宣輝投資智探太空 拚3年內損平

金仁寶、佳世達 積極搶進低軌衛星

相關新聞

AI 藥神救你命？人工智慧如何引領生物醫藥開發

機器學習培育出的ChatGPT前陣子引領風潮，也興起許多工作可能被取代的討論。目前，在藥物開發和基礎生物研究上，人工智慧（AI）已經被廣為使用，那麼在治療和醫藥開發上，人工智慧又可以提供什麼幫助？從事研究的實驗室人員又是否容易被取代呢？

劉揚偉三三會例會開講 談量子技術他這樣說

鴻海集團董事長劉揚偉今日出席三三會例會，受邀以「Q世代來臨！台灣如何面對量子科技?」為題進行演講，他向現場聽眾解釋什麼是...

Nvidia市值飛越1兆美元大關 AI不死多頭不止

Nvidia財報與財測雙雙驚艷市場，特別是美股、台股相關的AI概念股更是一飛沖天，當Nvidia市值飛越一兆美元大關，也代表著AI不死，股市多頭就不會停止的長線趨勢。

超微緊追輝達 微軟、思科虎視眈眈…AI商戰開外掛聚焦新服務

過去幾個月，AI商戰更加劇烈，高通、邁威爾、輝達、世芯、思科、微軟全部參戰，搶食智慧服務、智慧雲加智慧裝置的商機。

手機市場明年可望反彈 PA落底U型復甦

手機市場歷超過一年以上的低迷，在明年可望出現反彈，另外，隨著5G、WiFi、車用Lidar與AR/VR等新應用發展，將持續推升功率放大器需求。

嘉聯益人事異動！營運長張家豪升任總座 續拚開拓國際客戶

嘉聯益（6153）今（21）日公告總經理異動，原先總座李華全退休並仍持續擔任公司顧問，並將營運長暨資訊主管張家豪擢升為總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦