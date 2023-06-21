愛爾康搶進多軌道衛星商機 布局智慧物聯網應用
愛爾康今年4月通過數位部配發衛星通信頻率，愛爾康宣布，搶進多軌道衛星商機，布局海事、航空、陸上智慧物聯網等應用。
愛爾康指出，是唯一使用非同步軌道衛星提供衛星通訊服務的業者，除中軌衛星外，未來也將以低軌衛星提供服務，並授權億杰科技（3089）為台灣獨家業務總代理，藉由母公司美商AERKOMM優勢，以突破性的創新研發技術 搶占多軌道衛星產業商機。
愛爾康表示，與全球前三大衛星營運商SES合作，SES除擁有同步高軌道衛星（GEO），也以O3b mPOWER中軌道衛星（MEO）提供衛星通信服務，服務市場除了船舶、航空、陸上固定地點、智慧IoT服務與網路韌性，更可支援雲端運算、機器學習與人工智慧領域的應用。
愛爾康為美商AERKOMM子公司，愛爾康表示，AERKOMM今年開發FGSA技術，可以單一天線與不同軌道的多衛星同時進行通訊，看準衛星趨勢與商機，積極搶佔對高通量、高效能與低成本天線有大量需求的市場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言