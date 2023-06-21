中美晶董事全面改選 徐秀蘭續任董事長

中美晶（5483）今（21)日舉行112年股東常會並全面改選董事。新任董事共7席，包括徐秀蘭、姚宕梁、盧明光、蔡文惠、張鳳鳴、開疆公司(代表人方豪)及坤昌投資(代表人區光穎)；獨董共4席，分別為柳金堂、郭浩中、黎少倫及馬堅勇。所有董事一致推舉由徐秀蘭續任董事長。中美晶並為了強化公司治理，此次董事改選增設一席獨立董事，借重其專業性及獨立性以建構更有效能的董事會，與國際潮流接軌。

中美晶2022年合併營收達818.7億元，年增18.9%，每股純益14.87元，年增3.25元，均為歷史新高。中美晶2023年5月單月合併營收為66.9億元，月增3.9%；累計前五合併營收達340.3億元，年增 7.1%。

中美晶董事長徐秀蘭稍早提到，台灣地狹人稠，高效率的太陽能產品對於有效利用有限的土地和資源非常重要。中美晶計畫明年初推出高效率N型 TOPon太陽能電池產品。她強調，N TOPCon擁有低衰減率、低溫度係數等優勢，以及25%的高轉換效率有助於提升太陽能發電系統的競爭力，明年上半年將切入大尺寸的M10 N型 TOPCon，並成為將中美晶新一代指標產品。

中美晶以潔淨能源和半導體作為事業兩大主軸。為滿足國際供應鏈及倡議組織的減碳需求，以及各國制定的綠色政策及氣候目標，中美矽晶透過多元化布局，提供全面性的能源應用與服務，除了在太陽能產業鏈垂直整合，也延伸事業觸角至光電案場並從事維運管理，更透過轉投資盛達電業及聯齊科技以深化合作，盛達電業在光電及儲能領域表現優異，同時積極布建海陸域運具電動化；聯齊科技專注發展智慧電網及能源物聯網。藉由與潔淨能源的業者建立策略同盟，讓 中美晶得以進一步跨足於儲能、微小電網整合廠及運具電動化。

中美晶也積極拓展風電、水力等多樣化潔淨能源、跨入綠電開發及銷售等領域，擴大潔淨能源事業版圖。

在半導體方面，除營運穩健的子公司環球晶外，中美晶子公司宏捷科為砷化鎵代工大廠，受惠急單挹注， 宏捷科5月營收月增66.1%，達1.97億元；台特化5月營收月增59.8%，達 4,219萬元，營運暢旺。

至於另一轉投資朋程，5月單月合併營收為4.07億元，月增21.9%，為歷年同期新高；累計前五月合併營收達18.7億元，年增 17.3%。朋程日前進一步取得茂矽三席董事,以深化合作，期望透過整合加速開發電動車市場。加上專注於研發化合物功率半導體的碇基、安傑特與美商Transphorm，中美晶在半導體產業各關鍵環節布局，建構具互補綜效的上下游策略聯盟，在電動車、5G、衛星通訊、特殊化學氣體等應用領域鞏固戰略位置，拓展事業版圖。