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影／鴻海分享量子科技應用 盼產官學法各界投入

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
三三會理事長林伯豐（右四）今天邀請鴻海董事長劉揚偉（左四）在會員大會發表專題演說，劉揚偉期望各領域的企業都能利用量子科技來創新。記者潘俊宏／攝影
三三會理事長林伯豐（右四）今天邀請鴻海董事長劉揚偉（左四）在會員大會發表專題演說，劉揚偉期望各領域的企業都能利用量子科技來創新。記者潘俊宏／攝影

鴻海董事長劉揚偉今天出席三三會發表專題演說，指出量子科技應用方興未艾，包括電動車及ChatGPT等都應用量子科技，希望台下企業界老闆一起努力讓量子科技應用在各領域發展，在各領域形成創新科技，台灣也應整合產、關、學、法等力量成立量子國家隊，讓台灣量子技術走向全球。

劉揚偉表示，鴻海在3年前因緣際會投入量子計算，公司也在「電動車、數位健康、機器人」等三大產業及「人工智慧、半導體、新世代通訊」三大核心技術，作為公司下一階段的成長動能，同時成立量子研究院來研究創新。同時全球各國也競相投入量子科技的研究，去年包括中國、美國、加拿大、德國、印度等國都投入大筆研究經費，而台灣僅投入2.8億美元，量子科技全球新創公司皆在海外，台灣沒有任何一家新創致力於量子科技。

三三會理事長林伯豐（右）今天邀請鴻海董事長劉揚偉（左）在會員大會發表專題演說，劉揚偉期望各領域的企業都能利用量子科技來創新。記者潘俊宏／攝影
三三會理事長林伯豐（右）今天邀請鴻海董事長劉揚偉（左）在會員大會發表專題演說，劉揚偉期望各領域的企業都能利用量子科技來創新。記者潘俊宏／攝影
三三會理事長林伯豐（右）今天邀請鴻海董事長劉揚偉（右二）在會員大會發表專題演說，劉揚偉期望各領域的企業都能利用量子科技來創新。記者潘俊宏／攝影
三三會理事長林伯豐（右）今天邀請鴻海董事長劉揚偉（右二）在會員大會發表專題演說，劉揚偉期望各領域的企業都能利用量子科技來創新。記者潘俊宏／攝影
三三會今天邀請鴻海董事長劉揚偉（左）在會員大會發表專題演說，劉揚偉期望各領域的企業都能利用量子科技來創新。記者潘俊宏／攝影
三三會今天邀請鴻海董事長劉揚偉（左）在會員大會發表專題演說，劉揚偉期望各領域的企業都能利用量子科技來創新。記者潘俊宏／攝影

鴻海 劉揚偉 電動車

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