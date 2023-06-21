工研院今發布奧斯卡五項金牌技術 展現厚實價值創新力　

有工研院奧斯卡獎美稱的工研菁英獎，今（21）日公布年度五項金牌創新技術，以二項豐碩的產業化成果加上三項「全球首創」的創新技術，展現工研院以價值創新，為產業先行，布局臺灣下世代產業發展的研發實力。

這次五項獲獎技術涵蓋生醫、AI、5G等重要應用領域，首先，獲「產業化貢獻金獎」肯定的兩項技術，分別是：「創新眼科CRDMO產業化服務平台」，扮演「產品加速器」的價值與角色，協助業者提高臺灣創新眼科藥物價值與國際競爭力；「AI晶片國產自主，由核心價值啟動應用生態」，協助超過10家晶圓代工、IC設計等業者建立國產自主的AI人工智慧設計能力，助力產業迎戰5G時代新商機。

獲「傑出研究獎」金獎則有三項技術：全球首創的「治療濕式黃斑部病變眼藥水」透過「滴劑式」藥物治療，能取代現行「眼內注射」的治療方式，可望提升臺灣眼科藥物的自主開發技術量能與市場產值；「眼底影像人工智慧判讀技術」不僅可偵測出糖尿病眼底病變，還有心血管疾病AI風險預測模型，可完善糖尿病患全面性照護；「新世代毫米波PI/液晶高分子軟性電路板材料技術開發」是全球首創將含氮的可溶性元素導入液晶高分子（LCP）材料中，取代傳統PI膜材，將助攻臺灣5G關鍵技術發展。

工研院院長劉文雄表示，今年是工研院50周年，過去臺灣產業經濟轉型的每個轉捩點，工研院都扮演關鍵角色。展望下個50年如何持續成長轉變，在經營策略上，工研院將透過「企業管理」、「數位轉型」、「國際鏈結」三個方向，幫助組織文化轉型，孕育企業DNA，創造新價值。在研發策略上，工研院秉持「研發以市場為導向」的思維，重新思考問題，進而找到新的解決方法與商機，幫助產業從技術創新邁向價值創新，像是本次獲得工研菁英獎的五大金獎，就是秉持創新思維，成功為產業解決痛點，開拓新市場。

榮獲產業化貢獻獎金牌獎的二項技術：

一，「創新眼科CRDMO產業化服務平台」，是臺廠眼藥開發的「產品加速器」

工研院打造「眼藥技術平台」有兩大特色：第一，一次鎖定6種眼科疾病及其對應的部位，包含青光眼、葡萄膜炎、視網膜病變、乾眼症、脈絡膜及角膜血管新生等，都能協助業者研發眼藥。第二，輔導廠商的範圍完整涵蓋所有製程，從藥物合成、配方設計、藥效、藥動、毒理、藥物試製、藥品優良製造作業規範（GMP）生產與法規文件撰寫等，均可提供業者客製化研發眼科新型分子藥物、新劑型藥物及含藥複合醫材。

目前工研院與超過10家的生技與醫材業者展開密切合作，扮演「產品加速器」的角色，期加快廠商藥物開發與上市速度，提高臺灣創新眼科藥物價值與國際競爭力。

二，「AI晶片國產自主，由核心價值啟動應用生態」 開創國內晶片自主研發力

搶攻人工智慧新商機，AI晶片扮演核心的角色，為突破國際大廠掌握AI晶片設計的關鍵，工研院鎖定近期正夯的AI產業，發展關鍵IP晶片矽智財(AI Silicon IP)，並以「AI晶片國產自主，由核心價值啟動應用生態」的策略落實於國內產業，並因應客製化需求，協助業者導入後提升系統化與效能。

目前已與AITA聯盟逾150家國內外業者，建立AI晶片系統生態系，並導入逾10家包括晶圓代工、IC設計等業者，協助業者從硬體核心、演算法與智慧應用層面切入，建立自主開發與量產能力；更與Cadence國際大廠成立實驗室，提供全流程設計服務，為雙方歷年最大規模合作案。

榮獲傑出研究獎金牌的三項技術成果：

一，「治療濕式黃斑部病變眼藥水」，眼底疾病治療免打針

工研院開發出治療濕式黃斑部眼藥水，最大特色就是「滴眼藥水就可治療、不必上醫院打針」，運用「配位超分子複合載體技術」，讓眼藥水的藥效可以穿透眼睛層層的結構，抵達眼球底部進行治療。經前臨床多重疾病模式驗證，這款眼藥水與現行眼內注射的療效相當；若成功上市，有機會取代現行「眼睛打針」的治療方式，目前已取得臺灣、日本、中國、歐盟五國的國家專利，並已完成技術移轉，進入二期人體臨床試驗。

二，「眼底影像人工智慧判讀技術」，AI一秒挑出病眼

根據健保數據統計，臺灣約有220多萬的糖尿病患者，10年內30%會發生視網膜病變，工研院「眼底影像人工智慧判讀技術」可輔助非眼科醫師診斷糖尿病患者的視網膜與黃斑部病變，可提高病患早期發現之比率。系統可部署於雲端與邊緣運算裝置，易於導入既有醫療照護體系，並且擴展至健康照護體系如健檢中心、視光中心，以科技守護民眾視力健康，創造眼底醫材全新藍海市場商機。

三，「新世代毫米波PI/液晶高分子軟性電路板材料技術開發」，助攻臺灣在5G關鍵技術上的突破