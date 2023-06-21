南寶配發現金股利10元 今年維持穩定成長

專業樹脂廠南寶（4766）今（21）日舉行股東會，會中除通過營業報告書、去年財報外，並決議配發現金股利10元。展望今年，南寶表示，雖然近期主要經濟體啟動升息循環來對抗通膨，高利率也影響企業投資意願、各國經濟活動也明顯放緩，但公司仍致力維持營運成長與獲利平穩，依據合約、歷史銷售紀錄及市場變化情況訂定今年銷售計畫，預期仍將維持穩定成長。

南寶表示，將鎖定三大產銷策略。首先是產業聚焦專注創新卓越：在接著劑業務方面，除以創新的產品及卓越的服務拓展鞋用膠市場，並穩定一線運動品牌佔有率外，亦開發鞋用膠以外的成長動能，例如用於鞋類製造過程中的鞋材清洗劑、鞋材處理劑和鞋用硬化劑；另專注於紡織、科技、軟性包裝材料、木工及衛材等五大領域，策略上從打入更多在地客戶開始，到取得在地一線客戶，最終切入國際一線客戶的供應鏈以持續強化南寶的市場地位。

其次則是鎖定綠色產品與產業商機。將持續研發與推廣更多環境友善的化學品，並努力在綠色永續、循環經濟與節能低碳等大趨勢下，把握綠色產業商機。目前接著劑業務之綠色產品重點應用在高效益環保永續產品、高毛利電子光電產品以及高性能汽車電動車產業；塗料與建材業務主要追求具備能源效率且舒適的住宅並應用於太陽能與水資源產業。

第三則是產品採Golden Sample策略。未來公司針對產品將採取「Golden Sample」策略，著手尋找符合應用市場需求強勁、研發團隊能夠以有競爭力的價格，開發出具備一級性能的產品以及能夠以更高的成本效益生產等三要件的明星產品，以達到加速成長並透過規模經濟來提升獲利。

此外，南寶2022年綠色產品營收貢獻度已達63%，目標未來五年內提升至80%。而在環保減害部分，2022年南寶成為ZDHC（危害化學物質零排放）貢獻者，出貨給客戶（全球知名運動品牌之一）的產品中，有80%的產品取得ZDHC Level 3最高等級認證，正積極找尋其他原料替代方案如無甲醛/無壬基酚/無硼酸等配方設計，目標2030年減少50%的高關注化學品項及使用量。